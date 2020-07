Suspensió definitiva?

Teatres i cinemes de Barcelona estan obligats a tancar. I si la corba del virus continua, no és descartable que Sabadell entri en noves restriccions els dies vinents. De fet, l’Ajuntament ha acabat llançant la tovallola i suspèn definitivament la Festa Major. No ha faltat temps perquè s’alcin veus –tant des dels espectacles d’oci com des de la cultura popular– qüestionant la decisió. Senten un greuge comparatiu: l’ésser humà encaixa bé les situacions adverses (com ara el confinament), sempre que no percebi arbitrarietat a l’hora de complir-les.

I aquest és precisament el que senten alguns sectors en relació amb altres. Per això, cal que les administracions siguin transparents i expliquin els criteris sanitaris seguits per determinar qui pot seguir obert i qui ha de tancar. És la percepció de l’arbitrarietat el que porta a la protesta. En tot cas, la viabilitat econòmica de moltes entitats i col·lectius està en joc. Sense ignorar la prioritat sanitària, es podria plantejar una Festa Major alternativa, pensada amb una altra fórmula, espais i dies, que eviti una altra crisi, aquest cop cultural.

