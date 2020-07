Arriben els llibres que el confinament va congelar al març

El passat 23 d’abril arribaven a les llibreries moltes novetats de les lletres sabadellenques, malgrat el confinament, Però l’estrena d’algunes altres va quedar congelat, a l’espera que es normalitzés l’activitat. Tant és així que les escriptores i escriptors sabadellencs presenten avui fins a 16 títols publicats al darrer mes, tot i que ningú d’ells podrà signar exemplars de forma pública, per cula de les restriccions a les aglomeracions. Destaquen el músic Albert Pla i el polític Xavier Domènech, entre d’altres.

Un haz de naciones Xavier Domènech, Península

L’historiador sabadellenc publica Un haz de naciones: El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017), com a recorregut per la història i relacions promíscues entre Espanya i Catalunya. Un peculiar “llibre del procés”, ja que té un vessant historiador. Ho publica tot coincidint amb el llançament de l’Institut Sobiranies, un think tank per la reflexió de les esquerres transformadores, en el que coincideix amb el sabadellenc Jordi Serrano.

CatalunyaXXI: Pau i guerra Antohony Corey, autoedició

Entre les novetats dels “llibres del Procés” que s’estrenen dijous es troba Catalunya XXI: Pau i guerra, del jove autor sabadellenc Anthony Corey. Es tracta d’una novel·la distòpica en què especula sobre com seria una hipotètica República Catalana, 20 anys després de la seva independència. La distopia és un gènere molt suggeridor i que encara no estava treballat en la temàtica literària del conflicte català.

El rap a l’aula Pau Llonch, Rosa Sensat

La cooperativa Versembrant desplega un estudi minuciós de les potencialitats educatives del rap i el hip-hop. De la mà del raper sabadellenc Pau Llonch, El rap a l’aula: Aprenentatges d’una revolució en marxa representa l’escriptura en interrelació amb l’oralitat. Reposiciona la veu dels joves a l’aula, fomentant un nou espai de diàleg amb la realitat i impulsant l’anàlisi sociocultural i la reflexió crítica com a hàbit saludable.

Nascuts per ser breus Toni Mata, La Galera

passat desembre amb el 46è premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, atorgat Òmnium Cultural, amb Nascut per ser breus. L’obra veurà la llum el proper 28 d’agost. “Teòricament és una distopia, però és el nostre dia a dia i l’hem acceptat amb una extraordinària normalitat”, explica Mata, qui exerceix de periodista.

Muses Abel Carrasco, autoedició

El dibuixant Abel Carrasco ha aprofitat el temps confinat a casa per il·lustrar les seves muses. Es tracta d’una obra de petita dimensió, autoeditada pel propi Carrasco, que agrupa una vintena de retrats femenins. Carrasco, a més a més, prepara la segona part del seu còmic Penélope, del qual ja va publicar la primera part aquest hivern, tot centrant-se les malalties mentals. La seva aparició està prevista per la tardor de 2020.

Nits d’estiu Roc Casagran, Uunivers

L’escriptor sabadellenc participa d’un treball col·lectiu, Nits d’estiu. Es tracta d’un recull de relats de relats curts escrits per 11 autors diferents, amb les vetllades d’estiu -en el senti ample- com a punt comú. Casagran hi aporta Massa portes, que parla sobre les persones que viuen als camps de refugiats. Marc Artigau i Llucia Ramis són altres dels escriptors que hi participen a Nits d’estiu.

Trilogia del Baztán Ernest Sala, Planeta Cómic

L’olotí Ernest Sala és professor de l’escola Joso de Sabadell i està amplament vinculat a la ciutat, tot i que ara resideix a Sant Cugat. Sala és l’autor de les adaptacions a novel·la gràfica de la saga de llibres de l’escriptora navarresa de Dolores Redondo, Trilogia del Baztán. Després d’haver-ho publicat per separat i en color, Sala publica ara un únic tom que els agrupa tots tres, en una edició en blanc i negre.

Espanya en guerra Albert Pla, Ara Llibres

El polifacètic artista sabadellenc Albert Pla publica la novel·la Espanya en guerra (editorial Amsterdam). Aquest llibre hauria d’haver sortit el 16 de març, just quan va començar l’Estat d’Alarma. Per això, el seu llançament s’havia ajornat fins ara. Després del seu anterior Espanya de merda, Pla torna ara amb un relat ple d’humor negre sobre la Catalunya post-Procés i l’Espanya post-democràtica.

La noia que sempre fa tard MariaSaladich, Autoedició

Es tracta d’un recull de vinyetes de La noia que sempre fa tard, una tira còmica que MaryLou (malnom de Maria Saladich) ha anat publicant a les xarxes socials, així com durant dos anys al diari El 9 nou. La noia que sempre fa tard són les reflexions d’una noia que no aconsegueix atrapar el temps i del seu despertador. Ara fa quatre anys que va néixer el projecte i Saladich ha volgut recopilar-ne uns 80.

Copacabana Xavier Gual, El cep i la nansa

Xavier Gual (Barcelona, 1973), escriptor i també mestre d’escola resident a Sabadell, presenta uns relats en els que s’hi reflexa la (seva) vida mateixa. “Sóc una persona amb les orelles obertes i quan estic el carrer veig escenaris que em resulten adients per fer un conte”, explica. Paraules que deixen entreveure la crítica social que abasta la majoria dels 14 relats curts de Copacabana, alguns escrits des de la dramàtica i d’altres des de l’humor.

Eustace Josep-Ramon Bach, Pagès editor

Josep-Ramon Bach va conéixer Barry Timothy Walker a Nova York, el 1978. Dos anys abans ja havia llegit el seu poemari, Eustace, i en va quedar impressionat. Allà va sortir la idea de les versions que ara, finalment, es publiquen, després d’innumerables correccions. Eustace, com altres versions de Bach, parla amb la veu instintiva de qui ha volgut desaprendre per poder ser poeta. Un poeta que practica una lírica austera, de contundència mineral.

Cua de foc David Madueño, P apers de versàlia

Papers de Versàlia, el grup de poetes de Sabadell amb editorial pròpia, acaba d’editar a la col·lecció Zona Blanca el darrer llibre de poemes de David Madueño, Cua de foc. Madueño (Sabadell, 1976) és professor i corrector de textos. Com a poeta, ha guanyat els premis Salvador Estrem i Fa de Falset (2008), Foment Martinenc (2008) i Poemes de Mar (2011). Manté el seu propi blog, que trobareu sota el nom llunÀtic. Actualment viu a Terrassa.

El paraigua de Brossa Diversos autors, Papers de versàlia

Papers de Versàlia també ha editat un recopilatori de poemes d’homenatge a Joan Brossa anomenat El paraigua de Joan Brossa, on hi col·laboren poetes d’arreu de Catalunya. El llibre té l’origen en la instal·lació Xarxa de Versos: el paraigua de Joan Brossa, que l’Acadèmia de Belles Arts va acollir l’hivern passat, en el marc de l’Any dedicat a Joan Brossa. A la mostra es recollien 86 poemes inèdits escrits en postals i compostos per altres tants poetes.

Finestres Sílvia Morilla i David Vila i Ros, Sibilam EDicions

L’escriptor Vila i Ros i la ilustradora Sílvia Morilla tornen a col·laborar, en un maridatge dels poemes del primer i els dibuixos de la segona. El punt de partida són les escenes quotidianes que Murillo veia durant el confinament per la finestra de casa seva (d’aquí el títol), a les que Vila i Ros hi afegeix un context poètic. Es tracta de 50 dibuixos i 50 versos en el llibre que estrena el nou projecte editorial Sibilam Edicions i que avui podeu trobar a La Llar del Llibre.

La colla de Sabadell Versió d’Ana Crespo, L a mar de fàcil

Coincidint amb la commemoració dels 100 anys de la fundació de la Colla de Sabadell, l’editorial La Mar de fàcil ha adaptat una selecció de relats breus dels tres membres considerats popuarment com els més destacats del grup: Francesc Trabal, Armand Obiols i Joan Oliver. L’assaig La colla de Sabadell. Una generació irrepetible, ha estat editat per La Mar de fàcil. La selecció i tractament de textos que agrupa l’edició està a càrrec d’Ana Crespo.

El baile del unicornio Jesús Caudevilla, Esstudio

Prolífic autor amb trenta-dos llibres publicats i més de dos-cents relats apareguts en diverses revistes (El Pregó, Luke...), publica ara El baile del unicornio. Els fenòmens paranormals són reals o productes de la nostra imaginació? Els vidents són persones amb facultats especials o uns engalipadors?... En les pàgines del llibre el lector trobarà un programa de ràdio dedicat a la parapsicologia, la vidència i l’ocultisme, en una trama fosca.

