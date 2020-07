La quarta mediació sobre l'ERO de Nissan acaba sense acord i amb posicions enrocades

La quarta reunió de mediació entre la direcció de Nissan i els sindicats ha acabat sense acord i amb posicions enrocades. La plantilla reclama negociar fora de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) i l'empresa no està disposada a retirar-lo quan falten 7 dies perquè s'acabi el període de consultes.

La proposta que va fer pública la multinacional aquesta setmana continua en peu: ajornar el tancament sis mesos i no acomiadar fins al gener a canvi de firmar l'acord i reiniciar la producció, aturada des del maig per la vaga indefinida. Fonts sindicals rebutgen el plantejament de Nissan i exigeixen negociar en un altre marc que no sigui l'ERO, que afecta 2.525 treballadors de les fàbriques de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu.

El Departament ha tornat a convocar una mediació per dimarts i dijous de la setmana que ve. De moment, encara no s'han pactat més reunions per exhaurir el temps fins al 30 de juliol, quan es complirà un més des que es va presentar l'expedient, i per tant, ja es podrà executar.

L'empresa veu urgent avançar en les negociacions amb "l'objectiu de poder arribar a la millor solució per tots els empleats" i de guanyar temps per "valorar alternatives". En un comunicat, Nissan reitera la "voluntat de col·laborar activament" en la recerca d'alternatives que "puguin minimitzar l'impacte" del tancament dels tres centres i demana als sindicats que ajudin a "desbloquejar" la situació.

Durant la reunió d'aquest dijous, l'automobilística ha comunicat als treballadors que vol negociar les indemnitzacions en tres trams diferents. El primer grup serien els nascuts abans del 1966; el segon, els nascuts entre 1967 i 1970 i el darrer els que tinguin menys de 50 anys.

"No hi ha hagut cap avenç, les posicions continuen enfrontades. L'empresa ha de posar més sobre la taula perquè és ella la que ha estat enganyant als treballadors", ha explicat el representant d'USOC al comitè d'empresa, Miguel Ruiz.

Una de les queixes dels sindicats era la coincidència de les consultes locals amb el període de negociació amb el comitè europeu, que ja ha finalitzat després de l'entrega per part dels treballadors d'un informe elaborat per una consultora que "demostra" que els arguments de Nissan per deixar de produir a Catalunya són "manipulats, enganyosos i sense cap valor", ha indicat Ruiz. "Les causes que ens posen sobre la taula estan dissenyades per justificar el tancament, no per demostrar-lo", ha afegit.

