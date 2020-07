Comencen les obres de restauració del tram del torrent de Colobrers afectat pel temporal Glòria

L’actuació consisteix en l’estabilització dels marges del torrent mitjançant un mur de gravetat format per una estructura de troncs de fusta amb estaques vives (esqueixos), plantació de vegetació de ribera i sembra d’espècies herbàcies. La plantació i la sembra, un cop arrelades i desenvolupades, ajudaran a cohesionar l’entramat de terra, troncs i plantes. (cliqueu a la figura per ampliar)

Els treballs es fan per evitar l’erosió del marge del torrent que la velocitat de l’aigua produeix en períodes de pluges fortes. L’actuació gestionada per l’ACA tindrà un cost d’uns 85.000 euros.

Segueix tancat al públic

Per tal de garantir la recuperació ambiental i paisatgística del torrent, un cop finalitzats els treballs, és important que no s’accedeixi al lloc. Es preveu que el torrent continuï tancat durant els mesos d’agost i setembre, tant des de l’accés de Can Pagès, com des de Can Moragues.

El torrent de Colobrers és un espai d’interès ecològic, paisatgístic i connector, que acull vegetació típica dels espais fluvials com ara el càrex, la cua de cavall i el saüc. També compta amb una fauna diversa d’ocells, amfibis i invertebrats aquàtics. És per aquest motiu que quan s’hi accedeix és important no sortir dels camins senyalitzats de l’itinerari, no entrar a la llera del torrent i seguir les recomanacions de portar el gos lligat i no accedir-hi amb bicicleta.