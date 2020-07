La cervesa sabadellenca The Goover, distingida a Alemanya

La cervesa artesana The Goover, nascuda Sabadell, ha estat distingida al Meininger 's International Craft Beer Award (Alemanya). Concretament, la varietat Saison Milk Shake IPA ha aconseguit la medalla d'or en la categoria de Session IPA. És tracta duna beguda amb aromes d'espècies, sobretot a pebre. També posseeix un equilibri entre les aromes de malt i els llúpols. Es diferencia d'altres de la seva varietat per la incorporació de lactosa per equilibrar la sequedat dels llevats Saison.

The Goover també té la varietat Cream Ale, que es caracteritza per ser neta, suau, saborosa, fàcil de prendre i refrescant, però amb més cos que les típiques lagers americanes. Està fermentada amb un llevat Ale a temperatures més baixes del normal i llevats Lager fermentades a temperatura més alta del que és habitual.

The Goove és un projecte liderat per Ricard Úbeda, que vol recuperar sabors i matisos històrics. "Som una cervesera artesana molt recent, que neix de l'aprenentatge constant", explica Úbeda.

Més de 1000 participants

El Meininger 's International Craft Beer Award és una competició ramb una metodologia de tast pròpia: Basat en l'esquema internacional de 100-punts, les cerveses no són comparades entre elles, sinó avaluades individualment mitjançant un tast a cegues per un jurat d'experts, d'acord a la seva aparença, olor, gust o plaer a l'hora de degustar.

Aquest any, només 3 cerveseres estatals s'han alçat amb premis. Entre elles, The Goover amb el seu Saison Milkshake IPA en la categoria Session IPA; Barrica, de Mahou, ha aconseguit un platí amb el seu Barrica bourbon, 2 ors amb Barrica 12 mesos i Barrica Original; i una plata amb Mahou 0,0 torrada. I la cervesera Mica 1 medalla de plata amb la seva Imperial Stout.

