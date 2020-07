Impossibles que ho deixen de ser

[Per Juli Fernàndez, exalcalde de Sabadell (2015-2017)]

Els darrers anys, hem viscut moments històrics intensos i n’hem sigut protagonistes, per bé i per mal. Sabadell ha estat, com sempre, un referent a l’avantguarda del republicanisme català, de l’independentisme metropolità, de la lluita pel benestar i la justícia social. No hem desaprofitat cap oportunitat i hem fet realitat projectes que alguns deien que eren impossibles. Doncs no: no n’eren.

Gràcies a la feina compartida i ben feta de tanta gent, he tingut l’oportunitat de fer d’alcalde. El primer batlle republicà des de la República, i recuperant un govern honest després d’una etapa fosquíssima. Un repte immens que, amb el grup municipal; amb els militants, amics i simpatitzants d’Esquerra; amb la complicitat de tots els regidors del Govern de Transformació i dels seus partits, i, sobretot, amb el suport dels ciutadans que servim, hem liderat, i del qual hem estat part essencial.

Coses que se’ns deia que no podien ser, de sobte, han passat. Hem sigut la primera ciutat a sancionar elèctriques, plantant cara en la defensa dels més vulnerables. Hem fet possibles dues plantes noves al Taulí, fonamentals per combatre la pandèmia. Hem soterrat la via dels FGC entre Gràcia i Can Feu. Hem deixat llestos els projectes per renovar tots els parcs infantils i per asfaltar més de 150 carrers. Hem creat un dispositiu d’urgències socials. Hem fet realitat tants impensables!

Hem viscut l’1 d’octubre, el 3 d’octubre, les seves jornades prèvies, intensament i sempre treballant per a l’objectiu que continuem perseguint: la independència. Estic convençut que l’acabarem guanyant si construïm una hegemonia inapel·lable des de les diferents propostes polítiques que la volem. I aquesta es guanya, principalment, a ciutats com Sabadell i fent la feina que hi fem.

A la ciutat, hem viscut la repressió de prop: primer, amb Jordi Cuixart i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, veïna i amiga; com els altres presos polítics, continuen a la presó. També hem patit la repressió amb l’operació del 23-S amb Jordi Ros i Xavi Duch. I sempre defensarem la llibertat dels presos polítics, l’amnistia, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió.

A les darreres municipals, hem continuat avançant i més de 19.000 sabadellencs heu fet possibles els millors resultats d’Esquerra des del franquisme. Només les forces de l’esquerra independentista, però, apostàvem per un govern honest i sobiranista. Durant aquest any, hem consolidat un grup municipal potent, divers i, alhora, molt cohesionat. Els meus companys són els millors exemples de compromís i voluntat, d’estima a la ciutat i de capacitat real de prendre les millors decisions per millorar la vida de tothom i per continuar liderant l’assoliment de la República Catalana.

Com sabeu, els darrers dos anys, he estat fent de delegat del govern. Els últims mesos de la Covid-19, l’exigència és extremadament alta. El dia 16 vaig anunciar la decisió de renunciar a l’acta de regidor, que es va fer efectiva al Ple d’ahir. Ho faig per poder dedicar el màxim de temps a les meves responsabilitats de gestió i al compromís en l’àmbit nacional en un moment especialment exigent.

Això en cap cas implica que deixi de fer política a Sabadell ni per a Sabadell. Continuo formant part de l’executiva local d’ERC, continuaré sempre a la disposició dels meus companys regidors, i, sobretot, des d’allà on sigui, sempre exerciré de sabadellenc i faré allò que consideri millor per als sabadellencs.

De tot cor, gràcies a tots els qui heu fet arribar el republicanisme tan lluny a Sabadell; per la confiança, pel suport i per l’estima rebuts. I, també, per les lluites que guanyarem junts, per la feina que farem i pels somriures que compartirem.

