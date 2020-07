El Cafè Aventura serà telemàtic per primer cop

Per primera vegada el Cafè Aventura serà telemàtic. La vuitena edició del Fòrum d’Emprenedoria de Sabadell, que havia de celebrar-se el 18 de juny, es va ajornar fins al 30 de setembre a causa de la pandèmia. L’esdeveniment, que està adreçat a impulsar els projectes d’empreses i persones emprenedores, es podrà seguir aquest any en línia a través de la plataforma Zoom.

Durant el Fòrum es presentaran 10 start-up i 5 projectes en fase idea de negoci. A causa del format telemàtic, l’estructura de l’esdeveniment ha canviat. Els emprenedors tindran entre tres i cinc minuts per fer la seva presentació. Després hi haurà un espai de 15 minuts perquè els assistents facin preguntes sobre els projectes. Després hi haurà una ponència titulada Com finanço la meva start-up, a càrrec dels representants d’entitats que financen projectes empresarials. En darrer lloc es farà l’entrega de premis.

El certament atorga premis en dues categories: la millor empresa, adreçada a companyies amb una trajectòria empresarial igual o inferior a tres anys en el moment de presentar la sol·licitud; i al millor projecte empresarial, per a persones emprenedores o estudiants amb una idea de negoci innovadora, creativa i amb potencial d’execució. El guardonat a la millor empresa rebrà 4.000 euros, sis mesos d’un espai gratuït de cotreball al Centre d’Empreses Industrials (CEI) de Can Roqueta i programa d’assessorament valorat en uns 800 euros i que dura un any. El segon classificat rebrà 2.500 euros i el programa mentoring. El premiat amb el millor projecte empresarial rebrà 2.000 euros i tindrà durant sis mesos un espai d’incubació a Barberà .

Publicitat

Donar visibilitat

A l’acte es farà una xerrada enfocada en el finançament a les start-ups i per acabar es lliuraran els premis a millor start-up i millor idea de negoci. S’han obert les inscripcions. “Es tracta de donar visibilitat i inversió a les noves empreses que necessiten donar-se a conèixer”, ha explicat la tinenta d’alcaldessa, Montse González, que ha afegit que aquest any amb la crisi de la Covid-19 “encara els hi costa més”.

L’esdeveniment està organitzat per l’Ajuntament de Sabadell amb la col·laboració dels ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès.

Publicitat