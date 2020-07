VÍDEO: Resum de la final del 'playoff' d'ascens entre el CE Sabadell i el Barça B

L'afició del CE Sabadell no oblidarà mai la remuntada contra el Barça B que ha catapultat el club a Segona Divisió, cins anys després. Us deixem amb el resum del partit, per gaudir-lo sense nervis.

Publicitat

A continuació, pots reviure la final del playoff d'ascens.

📺 RESUMEN | @FCBarcelonaB 1 - 2 @cesabadell ¡¡La afición del Sabadell tardará mucho en olvidar esta remontada!!🤩 Aquí tienes los mejores momentos de la victoria que devuelve al Sabadell a Segunda División. ¡¡ENHORABUENA!!🔝#FaseDeAscenso pic.twitter.com/cOSqIJw7Ms — RFEF (@rfef) July 26, 2020

Publicitat