Xavi Martínez (CIPO): "La Covid-19 ens fa reinventar-nos"

La pandèmia ha suposat un cop dur per a CIPO, entitat sabadellenca d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. El coronavirus ha aturat l’execució del pla estratègic de l’entitat i, com explica el seu director, Xavier Martínez, “la Covid-19 ens fa reinventar-nos”. En els darrers mesos, el coronavirus ha causat la mort de tres usuaris i hi ha hagut una quinzena de persones ingressades. Tocada emocionalment i econòmicament per la situació, però conscient que només hi ha un camí i és tirar endavant, l’entitat afronta el repte majúscul d’adaptar-se al nou món. En paraules de Martínez, “el futur el veiem complex i complicat, però l’afrontem amb il·lusió i amb ganes”.

Adaptar-se als espais

En les darreres setmanes, CIPO ha anat reprenent els serveis que fa i els usuaris i treballadors tornen als seus llocs. Però no tots, ja que les mesures de seguretat i distanciament social obliguen que, per exemple, al centre ocupacional només hi puguin assistir presencialment la meitat de persones. I, com subratlla el director de l’entitat, disposen de tres àrees concretes que cadascuna té les seves particularitats i s’han d’afrontar d’una manera diferent: el centre ocupacional, el centre especial de treball i la residència.

A part de la seu del carrer de l’Himàlaia, al parc del Nord, l’entitat comptarà amb espais al centre cívic de Can Deu. “Una part positiva és que potser ens relacionarem més amb la ciutat”, destaca Martínez. El coronavirus els ha obligat a cancel·lar moltes activitats, i des de CIPO pensen en les alternatives per poder donar continuïtat als seus projectes i, sobretot, mantenir l’atenció a les persones. En aquest sentit, les activitats a l’exterior guanyaran pes a partir d’ara i es buscarà fer-ne de noves.

Canvis i distanciament

Publicitat

Probablement, també hauran de canviar la ràtio d’atenció als usuaris, per fer grups més reduïts, i canviar la pedagogia, sempre intentant que això no perjudiqui altres aspectes. Les persones usuàries de CIPO solen estar molt avesades al contacte i mantenir les mesures de prevenció del coronavirus no sempre és fàcil. A més, “una de les coses que no m’agrada gens i no és positiu per al nostre col·lectiu és el distanciament”, indica Xavier Martínez. Precisament, des del confinament i encara ara “el que hem vist és que les ganes de tornar [els usuaris] eren diàries, tenien ganes de fer les activitats que fan”. Just acabat l’estat d’alarma, una de les mesures que es van aprovar des del govern central va ser l’ingrés mínim vital, que Xavier Martínez creu que potser “ajudarà a dignifi car” la vida dels usuaris que el puguin percebre, ja que considera que “per poc que sigui crec que és necessari i feia falta que es tirés endavant”.

Missatge d’esperança

Per mirar cap al futur, però, la recepta del director de CIPO és clara: “Mentre hi ha vida, hi ha esperança, hem de treballar perquè tot això servirà perquè ens cohesionem més. Hem de lluitar, no deixar-nos vèncer i treballar per cohesionar-nos més com a ciutadans i veure el futur amb esperança”.

Sobre Xavier Martínez - És graduat en Direcció comercial i màrqueting. Anteriorment ha tingut experiència laboral en el sector de l’automoció. Des del 2013 i en l’actualitat dirigeix l’entitat del tercer sector sabadellenca CIPO.

Publicitat