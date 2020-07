Rebuda amb honors

Sense fer soroll però amb tots els honors, així és com l'Ajuntament ha rebut aquest dimarts el primer equip del Centre d'Esports Sabadell per reconèixer l'ascens a Segona Divisió A rubricat diumenge després d'abatre al Futbol Club Barcelona B. Els d'Antonio Hidalgo van arribar dilluns al vespre a la ciutat, on un centenar de seguidors els van rebre a les portes de la Nova Creu Alta.

Per evitar aglomeracions i, per tant, tractar d'impedir incrementar el risc de contagi, Ajuntament i Centre d'Esports van acordar no fer cap acte festiu de celebració Lluny queda en el record les rues del darrer ascens, la plaça Sant Roc plena o els parlaments des del balcó.

En el seu lloc, s'ha optat per un acte sense publicitat prèvia, és a dir, sense fer-ne avís previ a xarxes socials ni pels canals habituals per evitar la presència de seguidors al voltant del consistori.

"Treballarem molt"

El president del Centre d'Esports, Esteve Calzada, ha posat èmfasi en la voluntat de posar tota la carn a la graella en aquest nou repte a Segona Divisió A. "Ja pensem en treballar molt, el futbol professional té moltes exigències", ha apuntat en el seu parlament.

"Més que mai necessitem l'ajuda de tothom, que més que fets hi hagi paraules, perquè si no aconseguim mantenir-nos, no haurà servit per a res", ha afegit, i de manera contundent ha sentenciat: "Molts dels últims equips que han pujat a Segona han baixat, i tinc claríssim que no vull tornar a Segona B".

Publicitat

Per aquest motiu ha fet un clam, demanant "més patrocinadors que mai" per al conjunt per disposar dels recursos necessaris per mantenir la categoria. Sobre el tipus de celebració, íntima i a la sala de plens, també s'ha pronunciat, resignat: "Havia somiat aquest moment, amb aquelles imatges de l'Ajuntament ple com el dia de l'Eibar, però ho celebrarem quan es pugui, alcaldessa", ha apuntat.

Pel seu cantó, l'entrenador, Antonio Hidalgo, ha començat la seva intervenció amb un missatge adreçat a les família afectades per la pandèmia, traslladant el seu condol i respecte a les persones que han perdut familiars, donant pas a la valoració esportiva de la gesta: "No és fàcil el que hem fet", ha assegurat.

"Algú d'aquesta sala em va dir que si havia aconseguit salvar l'equip a Olot, podia fer alguna cosa molt gran, però no pensava que podria ser-ho tant", ha reconegut el tècnic. Amb tot, ha agraït la confiança que el club ha dipositat en ell, i ha llançat un missatge: "No puc prometre res, però sí que puc assegurar que lluitarem amb moltes ganes i il·lusió".

Al seu torn, l'alcaldessa, Marta Farrés, que va presenciar la final en directe, ha assegurat que és "un plaer i un honor" viure aquest moment com a batlle: "Potser no tots els sabadellencs miraven el futbol, però la ciutat s'ha bolcat amb el club", ha apuntat.

Farrés també ha assegurat que ajudaran amb tot el que es pugui per ajudar a "continuar el somni", i ha reiterat la petició de prudència per seguir festejant l'ascens a la ciutat. "Ho haurem de celebrar quan les circumstàncies no permetin".

L'acte ha acabat amb la foto de família, després que Calzada hagi fet entrega de la samarreta del club a Farrés.

Publicitat