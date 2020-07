Olga Clofent, millor nota de selectivitat a Sabadell: “No sabia com encarar l’estudi per la selectivitat, era estrany”

Amb un 9,7 Olga Clofent (Sabadell, 2002) s’ha convertit en la millor nota de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) de Sabadell. Ho fa en l’any més estrany que es recorda per l’impacte que han tingut la pandèmia i el confinament a l’hora de preparar-se pel que alguns valoren un dels exàmens més determinants de les seves vides. Alumna de Ramar 2, ara descansa per poder arrencar el proper curs el grau de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

“No les tenia totes, perquè al maig, en acabar batxillerat, estava bastant perduda”, diu Clofent, i afegeix: “No sabia com encarar el període d’estudi perquè era una situació molt estranya per a tots”. Assegura que al final va optar per no pensar-hi massa i treballar el dia a dia sense més expectatives que fer front als exàmens i sense plans a mitjà termini.

Degut al coronavirus, els exàmens es van poder fer a Sabadell mateix sense necessitat de desplaçar-se al campus de Bellaterra. I a ella li va tocar l’Institut Pau Vila, a Gràcia. “Amb l’excepció del primer dia, on l’examen de castellà el vaig afrontar amb molts nervis i on tots encara estàvem una mica desorientats, la resta de proves les vaig viure molt tranquil·la. Hi havia un ambient molt agradable, les classes eren molt reduïdes i això feia que tot fos més amable”, apunta. Tot i la situació excepcional, assegura que els quatre dies de proves li van passar ràpid.

Al final, sumant el resultat obtingut a la selectivitat i el de batxillerat, li queda una mitjana de 13,5 (es valora sobre 14) que li permetrà accedir al grau que volia, Relacions Internacionals; on la nota de tall és d’11,6. “Volia fer una carrera que mesclés economia, sociologia i política”, explica.

Publicitat

Una trentena de ‘nous’

A Sabadell hi ha hagut notes altes, i fins a 28 alumnes han aconseguit una nota situada entre el 9 i el 9,7. Concretament, un total de 16 noies han entrat al grup de les millors qualificacions a les proves, mentre que per part dels nois en sumen 12.

La millor nota vallesana

En l’àmbit comarcal, Ada Munté, de l’Institut Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès, ha estat la nota més alta amb un 9,9; la qual cosa li permetrà cursar Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Publicitat