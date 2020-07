Arriba la primera onada de calor de l'estiu

Catalunya es prepara per la primera onada de calor de la temporada. Si bé les comarques d'interior seran les més tocades, sobretot a l'àmbit de Lleida, a Sabadell no serà fins divendres quan l'embat de les altes temperatures ens farà activar una alerta per calor.

Mentrestant, aquest dijous la temperatura pujarà lleugerament, tant la mínima com la màxima. La nit serà tropical, amb temperatura mínima superior als 20 ºC, i durant la jornada la mínima es mourà entre els 17 i 22 ºC. La màxima, pel seu cantó, oscil·larà entre els 34 i 39 ºC a la resta.

Publicitat

El cel estarà serè o poc ennuvolat, tot i que puntualment estarà mig ennuvolat, per núvols alts i alguns de mitjans que circularan d'oest a est fins a migdia. A partir de mitja tarda també arribaran nuvolades per l'oest del país i deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat en aquest sector.

Publicitat