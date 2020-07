Novetats sobre la nova samarreta del Centre d'Esports Sabadell a Segona A

[Per Manel Camps i Albert Segura]

El somni de la família arlequinada s'ha fet realitat, i encara hi ha molts que es lleven al matí no s'acaben de creure que de nou tornin a trepitjar la Segona Divisió A. Ara, però, caldrà esperar els compassos que marca La Liga per encaminar els canvis que caldrà fer per adaptar-se e les necessitats de la categoria de plata.

Però una de les preguntes que molts seguidors es fan és com serà l'equipació de la propera temporada. Si bé encara no s'ha revelat com serà, el president, Esteve Calzada, ha deixat clar que no es renunciarà a allò que defineix la primera equipació:

A la pregunta d'un usuari de Twitter sobre com seria la indumentària del primer equip per a la propera campanya, Calzada ha assegurat que mantindrà la fórmula arlequinada: "Pots estar ben tranquil, la samarreta serà sempre arlequinada", ha assenyalat amb una piulada.

Moviments a la Nova Creu Alta

Els despatxos del club treuen fum, i fonts del club han detallat que aquest dijous una representació de La Liga ha visitat l'estadi per conèixer de primera mà les instal·lacions, en companyia del director general, Bruno Batlle, la vicepresidenta, Ana Navés, i la regidora d'Esports, Laura Reyes. S'obre camí, així, a treballar en les remodelacions que s'hauran de fer de cara a la propera temporada.

Aquest matí, a més, s'ha conegut que Carlos Beitia, Manu Lanzarote, Aitor Pascual, Fernando Pajarero i Boris Garrós no continuaran la pròxima temporada. En els pròxims dies el club farà oficial algunes renovacions pendents i s'anunciaran les primeres cares de noves.

Paral·lelament, s'està treballant en posar en marxa la campanya de socis de cara la temporada 2020-2021.

