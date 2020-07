Ciutadans aprova per la mínima el primer any del govern Farrés

El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Sabadell aprova amb un 5 pelat el primer any del Govern de Marta Farrés. La valoració l’ha feta el portaveu, Adrián Hernández, en una roda de premsa telemàtica per tancar el curs polític abans de l’agost.

El regidor taronja ha admès que és difícil posar una nota en un any en què hi ha hagut la pandèmia i que ha engegat a rodar la majoria de les previsions fetes al maig de l’any passat. “Esperàvem, però, molt més de les promeses que tenien, hi havia temes parlats amb ells, i està sent tot bastant insuficient, si no fos per la pandèmia els suspendríem, però li posem un 5 per ser generosos, estem decebuts”, ha apuntat.

Hernández ha retret que l’executiu encara no hagi manifestat quin és el seu rumb, més enllà de l’impacte que la pandèmia ha tingut en la vida política de la capital vallesana. “Ens sorprèn que el Govern municipal no hagi mostrat el seu pla de mandat i la seva idea de ciutat, això demostra una flaquesa política de l’executiu”, ha assenyalat.

També lamenta que no se’ls tingués en compte quan van allarga la mà. “Li vam oferir un pacte d’investidura al PSC a canvi de quatre propostes, com era que Farrés s’apartés en cas de ser inclosa en la causa pendent d’Smatsa, congelar els impostos, un pla de xoc als barris i més seguretat i neteja, i no la van acceptar”, apunta.

Una situació similar, recorda, es va repetir al novembre, quan van oferir un acord per a les ordenances fiscals i els pressupostos, quan van traslladar-los una proposta per escrit que, apunta, no va ser resposta i en el seu lloc es va arribar a un acord amb Junts per Sabadell. “El Govern es va disculpar per les formes de negociar, impròpies d’un govern, no responent a una proposta de l’oposició”, afegeix.

No obstant, des de la formació apunten que encararan el que resta de mandat fent una “tasca opositora, treballant molt”, i amb la idea de fer propostes en positiu.

