Banc Sabadell guanya 145 milions d’euros el primer semestre de l'any

El Banc Sabadell va registrar un benefici net de 145 milions d'euros durant el primer semestre de l'any tot i el coronavirus. El resultat és un 72,2% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior. L'entitat ha atribuït el resultat a les provisions requerides per valor de 1.089 MEUR per fer front l'escenari macroeconòmic després de la crisi de la Covid-19, segons ha informat en un comunicat. De fet, el grup considera que està preparat per encarar "amb solidesa" una nova realitat on la prioritat és "aportar solucions a autònoms, empreses i famílies per mitigar les conseqüències de la pandèmia". En aquest sentit, el Sabadell subratlla que ha concedit fins a 9.300 MEUR en crèdits avalats per l'ICO (dades a 24 de juliol) i 2.326 MEUR en moratòries hipotecàries.

Entre gener i juny, els ingressos del negoci bancari –marge d'interessos més comissions netes- van reduir-se un 5,3% interanual, fins als 2.378 MEUR. En concret, el marge d'interessos es va situar en 1.705 MEUR (-5,6%), principalment afectat pels baixos tipus d'interès. Pel que fa a les comissions netes, aquestes van caure un 4,6%, fins als 673 MEUR, arran de la caiguda de l'activitat durant les primeres setmanes del segon trimestre.

Malgrat tot, el Sabadell ha aconseguit incrementar la inversió creditícia bruta viva amb un saldo de 145.131 MEUR, un 2,4% més en comparació amb el primer semestre de l'any anterior. A l'Estat, el creixement d'aquesta partida ha sigut del 4,1%, impulsat en gran part per la concessió de crèdits avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Alhora, l'entitat ha aconseguit reduir els costos un 0,3% respecte al primer semestre de l'any passat, fins als 1.562 MEUR. En paral·lel, la ràtio de capital CET1 'fully-loaded' (inclou aquell capital que compleix amb totes les exigències dels reguladors bancaris) al tancament del juny es va situar en l'11,9%, tan sols dues dècimes per sota la dada del primer trimestre.

Pel que fa a la ràtio de morositat (crèdit dubtós sobre el crèdit total), aquesta va situar-se en el 3,95%, una xifra que millora la que es va registrar a finals del mes de març, del 4,05%. Finalment, l'entitat destaca que durant aquest segon trimestre ha aconseguit reduir el volum dels actius problemàtics, els quals representen un 1,6% dels actius totals del grup.

L'ús del canal digital guanya força

Segons les dades presentades aquest divendres pel Sabadell, el 70% de l'operativa dels clients ja es realitza a través de canals digitals. En casos com la concessió de préstecs avalats per l'ICO, per exemple, aquest percentatge s'ha incrementat fins al 86%.

A banda, l'entitat ha sumat 90.000 usuaris nous a la seva aplicació mòbil durant el segon trimestre. En el cas de Sabadell Wallet, la xifra d'usuaris s'ha incrementat un 110% interanual, superant el milió de clients, mentre que el nombre d'usuaris de Bizum s'ha doblat, fins als 650.000.

Segons apunta la mateixa entitat, "el Sabadell ha demostrat durant la pandèmia la fortalesa i resiliència de la seva plataforma tecnològica, que posseeix les capacitats digitals adequades per mobilitzar tota l'organització, treballar en remot i seguir prestant serveis als clients amb total normalitat".

