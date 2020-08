Un pacte per escurçar 40 anys i 8,5 km de distància

Senyors de Terrassa, homes de Sabadell. O era a l’inrevés? No és cap secret la història de rivalitat entre les dues ciutats, que en el fons tenen molt més de similars que de diferent. Però l’entorn n’és plena, de rivalitats veïnals: El París i el Londres de Charles Dickens; el pique entre Bilbao i Donostia (més aviat futbolístic) o la lluita entre Tarragona i Reus per assolir l’estació d’AVE.

Tant és així que ambdós alcaldes reconeixen que s’ha viscut d’esquenes, incloent els 40 anys de democràcia. “I és un error”, afegeix Marta Farrés. Perquè més enllà d’anècdotes, ha anat a la contra dels interessos del territori.

D’aquí que l’acord signat aquest dilluns entre Farrés i Jordi Ballart, hagi estat qualificat d’històric. L’escenificació també ho va ser: El saló de plens de l’Ajuntament de Terrassa, on van signar el document amb solemnitat.

‘Play-Off’

Potser no era el millor moment, donat el desigual resultat dels respectius play-off jugats el cap de setmana pel CE Sabadell i el Terrassa. Els egarencs sucumbien dissabte a la tarda i la ciutat emmudia, mentre que els arlequinats pujaven a Segona Divisió diumenge a la nit i els carrers s’encenien. Però la ressaca futbolística (a la que va fer referència la pròpia Farrés, durant la roda de premsa) no va entorpir -al cap i a la fi- un acte que posa les bases per un camí de col·laboració.

Concretament, es crearà una comissió bilateral aquest setembre, la qual tindrà la Mobilitat com a primer eix de treball. Ja hi ha 4 punts amb inici de consens: La reforma de la N-150 i la incorporació d’un carril bici, l’estudi d’execució de la B-40 entre ambdues cocapitals, la connexió de la línia R-4 de Renfe fins a l’aeroport d’El Prat, i la reivindicació del túnel d’Horta, que permetria connectar els respectius barris del sud.

Zona de Baixes Emissions

Farrés confirma que després vindran altres blocs temàtics. “Hi haurà una línia econòmica, d’habitatge i de seguretat”. Precisament, els dos ajuntaments van demanar ahir de forma conjunta als Mossos d’Esquadra un augment dels controls de prevenció de la Covid-19. També en matèria ambiental. “La Zona de Baixes Emissions de Barcelona és un absurd i una contradicció: Alguns cotxes de Sabadell no poden entrar-hi, però ells no tenen cap problema per desplaçar-se als nostres polígons?”, es queixa l’alcaldessa.

I posa un altre exemple de com una decisió presa a Barcelona impacta Sabadell: “Quan fan grans reformes de barris, la població també acaba venint a viure aquí a la nostra ciutat”.

D’aquí que ara hagin cercat aquesta sinergia, a fi de tenir més veu. O d’alçar-la, directament. “Abans, s’utilitzava la rivalitat com a excusa. I la Generalitat justificava els endarreriments en les infraestructures: com que no us poseu d’acord al territori… Val, doncs ens hem posat d’acord”.

