Salut farà 4.000 PCR a Sabadell

El Departament de Salut preveu dur a terme uns 4.000 PCR a la ciutat de Sabadell, previsiblement entre dijous i dissabte d'aquesta mateixa setmana. Conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell treballen de manera conjunta per a fer diversos cribratges a la ciutat, una mesura que també es durà a terme a Terrassa i Ripollet, on els casos positius de coronavirus s'han accentuat en els darrers dies.

Segons ha detallat el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimón, el més possible és que s'instal·lin dos punts de proves a la ciutat, concentrats a l'extrem sud del municipi. Els detalls, però, encara s'estan tancant de maneta conjunta amb el consistori.

Ens els últims 14 dies la incidència acumulada per augment de casos de coronavirus s’ha vist augmentada en algunes zones de les tres localitats. Per aquest motiu, dilluns es va fer una reunió conjuntament amb vigilància epidemiològica, atenció primària i diversos tècnics de salut dels tres ajuntaments per emmarcar una estratègia conjunta que permeti detectar i controlar la transmissió del virus.

L’objectiu és no haver d’arribar a imposar restriccions més severes com a altres municipis. Per aquest motiu, la Regió Metropolitana Nord iniciarà un seguit de cribratges en els propers dies als municipis de la zona a través d’unes carpes muntades pel SEM davant dels equips d’atenció primària de la zona en la qual s’ha detectat la incidència.

