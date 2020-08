Intent per parar el cop

[Per Albert Acín i Albert Segura]

Identificar i aturar els contagis de Covid-19. Aquest és l’objectiu que s’ha marcat el Departament de Salut, després d’haver registrat un augment dels positius al Vallès Occidental. Sabadell, Terrassa i Ripollet són les preocupacions dels responsables del departament, que els ha dut a què a partir d’avui s’instal·lin carpes en els punts calents del municipi per fer proves PCR a tot aquell qui cregui que pot haver estat en contacte amb un positiu. A Sabadell s’ha posat l’ull als barris del sud de la ciutat on, a diferència del nord, on també han crescut el nombre de casos, no s’ha aconseguit identificar focus concrets.

El dispositiu es va posar en marxa ahir al barri del Pont Vell de Ripollet, amb un protocol porta a porta als edificis i comunitats on s’han registrat un increment més gran de casos. Aquest mecanisme, però, és diferent al que es farà a Sabadell, on a partir d’aquest mateix matí s’instal·laran dues carpes a la plaça Picasso i a la de Les Termes. “És un bon punt de partida per intentar tenir traçabilitats i veure si es poden reconduir les dades. No és per generar alarma, però cal actuar per no anar a més”, apunta l’alcaldessa, Marta Farrés.

Aquest és el primer cop que es duu a terme un sistema d’aquestes característiques a Catalunya amb l’objectiu d’intentar frenar els casos que s’han registrat a la Regió Sanitària Metropolitana Nord, que engloba els dos Vallesos, el nord del Barcelonès i la meitat sud del Maresme. Després de fer una primera experiència a menor escala a Granollers, ara es fa amb les tres localitats on s’hi han destacat més casos.

“Creiem que havíem de ser proactius en els casos positius asimptomàtics. Donat que no tenen historial clínic, segueixen fent vida social amb trobades amb amics i familiars”, apunta la directora executiva del Vallès Occ. Est del CatSalut, Núria Serra. Això ha de permetre intentar localitzar d’on venen els casos, ja que en molts dels positius s’ha demostrat que ni el propi portador coneixia la seva situació.

El que és més habitual és que es tracti de col·lectius amb molta tradició de trobades i reunions en espais tant oberts com tancats, ja sigui per un component cultural com per edat. És per això que la lupa es posa entre població d’entre 15 i 45 anys, sense voluntat d’estigmatitzar, però sí d’advertir sobre els riscos i dels perills de no complir amb les mesures sanitàries per garantir la seguretat pròpia i la dels altres. L’objectiu, destaca la directora d’Atenció Primària de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, Núria Prat, és actuar amb la major antelació possible en aquest àmbit territorial, on “s’està fent una bona contenció”, i evitar així “mesures més rigoroses, com un confinament total de la població”.

Sabadell, casos no concretats

A nivell local, a Sabadell s’han detectat com a punts calents els barris del nord i del sud. Mentre al nord estan més concentrats, als barris de l’extrem sud és més complicat delimitar quins són els nuclis on es concentren els positius.

“Al sud de Sabadell no tenim la miniconcentració de casos que podem trobar a d’altres entorns, sinó un augment de la incidència. Hi ha una diàspora, i si després s’acaben geolocalitzant podríem arribar al cas índex”, explica Prat. És per això que es demana a tothom qui tingui sospites d’haver tingut contacte amb un cas positiu de coronavirus, però que no presenti símptomes, que s’adreci als punts de test.

Aquest no és un fet gratuït, donat que la previsió és que si es considera que es compta amb algun dels símptomes que encaixin amb la Covid-19, hauria d’adreçar-se directament al CAP o CUAP de referència, on se’ls examinaria per determinar els passos a seguir. Així, aquells qui no tinguin símptomes, però tinguin sospites, és important que puguin anar a les carpes habilitades, on es procedirà a fer-los les proves PCR, consistents en analitzar saliva i mucosa per identificar si hi ha rastre de coronavirus. Per aquest motiu, caldrà dur la Targeta Sanitària Individual per identificar-se, i cedir les dades personals bàsiques, com ara nom, adreça i telèfon.

Cada dues hores, les proves fetes es derivaran al Parc Taulí, on es faran les analítiques corresponents. En cas de donar positiu, s’activarà el protocol de rastreig, en què es buscarà quins han estat els contactes recents i s’establirà contacte amb ells per conèixer el seu estat de salut i determinar si s’han de fer les proves o han de fer un període de confinament a casa. Es preveu fer entre dijous i dissabte unes 3.000 proves a les dues carpes, obertes entre les 8.30 h i les 14 h, i les 17 h i les 21 h.

Paral·lelament, el Departament de Salut ha suspès les visites en residències de gent gran, i ha activat l’hotel Verdi de Sabadell com a equipament social per acollir persones a qui les proves PCR hagin donat un resultat positiu. Només es tractarà aquells casos que no puguin fer un aïllament domiciliari correcte que, per exemple, convisquin amb diverses persones.

Amb la voluntat d’informar, a més, s’ha optat per incrementar l’activitat d’educadors a peu de carrer, dur a terme un reforç policial i aliar-se amb la Creu Roja per conscienciar de les mesures sanitàries que cal dur a terme. Pel que fa als bars i restaurants, ara mateix no preveuen ordenar, a priori, un tancament avançat, com sí que ha fet la veïna ciutat de Terrassa. “Ho estem valorant i ho tenim a sobre de la taula, cada dia monitoritzo les dades de la policia, estem interposant multes i vigilant, i no descartem altres mesures, creiem que si ara duem a terme aquestes accions podrem veure els resultats, però si no ens en sortim, no descartem dur a terme altres accions”, adverteix Farrés.

Per què augmenten els contagis?

Sabadell no s’escapa de la corba que s’està experimentant arreu del territori, sense arribar als registres obtinguts a municipis com Lleida o Barcelona. “A l’Hospitalet de Llobregat es va arribar als 400 casos per cada 100.000 habitants, i a Sabadell estem rondant els 100”, explica Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí.

És per això que és tan important identificar els focus dels brots i atacar-los amb mesures restrictives a petita escala que n’evitin d’altres, com el tancament que es va dur a terme a la zona del Segrià o la limitació d’activitats a l’àrea del Barcelonès. “Sembla que la resposta de la gent a Sabadell, on s’ha optat per treballar, és bona”, afegeix Cervantes, en relació als àmbits locals on s’ha posat èmfasi per controlar el virus.

Per últim, l’expert descarta a dia d’avui un repunt derivat de la celebració de l’afició del Centre d’Esports Sabadell a Segona Divisió A.

