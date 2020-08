Ricard Font, president d'FGC: “A la línia del Vallès tenim demandes del 105%"

Tres anys i una pandèmia mundial pel mig. Quina valoració en fa? Un èxit absolut. Contemplàvem tenir increments en la demanda al voltant del 15%. En aquests moments, amb les xifres de 2019, hem superat el 73%, amb pràcticament 4 milions d’usuaris. Ara, la demanda ha baixat un 50% per la pandèmia. Però el que hem vist als FGC de Sabadell des del 2017 ha estat brutal, un èxit espectacular que ens demostra que els diners han estat ben invertits.

Al 2020, s’esperava que entre Sabadell i Terrassa s’assolissin els 10 milions d’usuaris, 5 milions de cada capital. Haguéssim superat aquestes expectatives de no ser per la pandèmia. Tancarem l’any al voltant del 80% del 2019. Al 2021 preveiem que això s’assoleixi. La recuperació del transport públic serà ràpida, no som cap focus de contagi. I les zones de baixes emissions, entre d’altres, farà que el transport de masses sigui la millor opció.

Al 2021 també s’espera el servei de nous trens a la línia del Vallès. Es manté? Sí, incrementarem amb 15 trens la freqüència al Vallès. Hi haurà una circulació cada cinc minuts entre Barcelona i Sabadell i Terrassa i cada 2,5 minuts a partir de Sant Cugat.

Per què s'ha decidit invertir-hi en nous trens? Tenim un problema amb l'hora punta, la capacitat del transport públic és la que és, i la demanda es concentra durant hores concretes. A la línia del Vallès tenim demandes del 105%. Hi ha certa aglomeració de gent i hem decidit apostar per la comoditat. És una intenció d'endreçar els horaris.

En quin punt es troba el Park&Ride de Sabadell Nord? Està previst posar-ho en marxa aquesta tardor. I és molt necessari. La intenció és fomentar l’aparcament de cotxes a les estacions per fer més còmoda l'arribada a les estacions i reduir l’entrada de vehicles a Barcelona. El ‘Park&Ride’ s’ubicarà a l’avinguda de Josep Tarradellas. Disposarà de tres plantes i donarà espai a 350 vehicles per als usuaris que vulguin fer ús de les línies R4 i R12 de Renfe o la línia S2 d’FGC.

