El Marroc, el desert d’Atacama, a Xile, o el viatge de Barcelona a Tòquio, son les tres parades en el viatge d’Edu Cots i Carles Humet amb la icònica Montesa, per quatre continents i 26.000 quilòmetres, 22.000 dels quals entre la capital catalana i japonesa: “Creiem que és una bona manera d’homenatjar a l’Operació Impala, en que un grup de catalans van recórrer de nord a sud el continent africà. A més també se celebra una altra efemèride, els 75 anys de la marca Montesa, i crèiem que era un bon moment per fer el llibre”, explica Cots, campió d’Espanya de Supervelocitat, en la categoria del quart de litre, l’any 1985, entre alguns dels molts èxits aconseguits en el món de les dues i quatre rodes fa diverses dècades.

Precisament, la relació forjada mentre competien als ral·lis d’asfalt va ser l’espurna per iniciar una història –Con Impala, llegará– amb Humet, que segons afirma el sabadellenc, tindrà continuïtat en un futur proper: “Amb la bona gent de l’editorial se’ns està engrescant per fer més aventures”.

Abans, però, volen gaudir del llibre que fa poques setmanes ha sortit publicat –disponible en diverses llibreries de la ciutat– i que ja han aconseguit vendre més del 90% de la primera edició de 1.000 exemplars: “La veritat és que estem molt contents. El fenomen Impala és entranyable, genera tendresa, sobretot, entre la societat catalana i també espanyola. Allà on vas amb el seu nom –Impala– hi ha una referència, no és una porta freda”, exposa.

El llibre Con Impala, llegará detalla fins al més mínim detall les vivències i peripècies viscudes al llarg dels 26.000 quilòmetres d’aquests dos aventurers. Des d’algun intent de robatori a la Sibèria, una calçotada amb un grup de catalans a sud-americà o la trobada amb Nani Roma, entre altres, al Dakar, són algunes de les moltes anècdotes que Humet i Cots, autor i coautor, respectivament, volen compartir amb els lectors: “És una gran gamberrada –riu–, però és una experiència molt enriquidora. Mentalment has d’estar preparat, és clar, perquè anar durant dies, setmanes i mesos a 70 km/h té la seva duresa mental, però val molt la pena. Estic convençut que aquest llibre farà viatjar a la gent”, comenta amb orgull.

Motegi haurà d’esperar

Com a nota curiosa del viatge que van fer entre Barcelona i el Japó, l’espina que se’ls hi va quedar clavada a Humet i Cots va ser no poder fer la recepció als pilots d’aleshores: Marc Márquez i Dani Pedrosa: “Vam parlar que si arribàvem al Japó, ells havien de completar el repte i fer una volta amb les Impala a Motegi, però finalment, no es va poder fer”, lamenta. Una bona excusa per tornar algun dia amb la Impala al Japó.

