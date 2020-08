Banc Sabadell renova 700 caixers

El Banc Sabadell ha donat per acabat el procés que ha permès renovar un total de 700 caixers arreu de l’Estat. Es tracta de la culminació del pla d’actualització de caixers que l’entitat bancària va estrenar el juny de l’any passat, i que ha donat pas a la integració d’aquests aparells ubicats en oficines i en la via pública.

L’entitat destaca que amb l’objectiu de dur a terme la renovació integral de les seves màquines ha destinat un total de 45 milions d’euros a aquest pla. En aquest sentit, l’operació també ha suposat la inclusió de noves funcionalitats en la majoria de màquines d’autoservei del banc.

Arreu de l’Estat espanyol, l’entitat bancària disposa d’un total de 2.900 caixers automàtics, que s’encarreguen de dur a terme funcions tan bàsiques com l’extracció de diners per als seus clients, però també d’altres operatives, com podrien ser la consulta del saldo disponible al compte.

D’aquesto total, l’operació duta a terme ha permès donar pas a la renovació d’un 24% de les màquines que l’entitat té instal·lades a Espanya. El canvi ha permès introduir un nou model, que entre altres aspectes és molt més avançat i adaptat a les necessitats actuals que poden tenir els clients a l’hora de dur a terme la seva operativa.

És per aquest motiu que s’ha optat per fer una inversió econòmica en hardware,que ha anat de la mà juntament de la millora del programari de molts altres caixers de la xarxa. Aquesta acció ha permès al banc fer un salt qualitatiu en les seves capacitats d’autoservei.

Les millores integrades

Així, el canvi dut a terme permet que ara un 86% del total de caixers distribuïts arreu de la península permetin realitzar ingressos en línia. Aquest canvi aporta agilitat en una de les operatives habituals.

A més, un 92% dels caixers permeten fer ara pagaments amb codi de barres. Sense anar més lluny, ajuntaments com els de Sabadell emeten els seus tributs i altres tipus de pagaments adreçats a ‘administració pública amb aquest sistema, que fa que no haguem d’accedir a l’interior de l’oficina i esperar a ser atesos per personal per fer una acció que ara, apropant el document, és fàcilment llegible i dona pas al pagament.

Paral·lelament, a partir d’ara més de la meitat dels caixers (un 55%) permet als clients fer ús de la targeta amb tecnologia contactless. Aquest canvi aporta major rapidesa a l’hora d’operar al caixer, donat que no cal introduir la targeta, sinó que apropant-la al lector ubicat al panell frontal compleix la mateixa funció que introduint-la. A més, en els propers mesos es preveu també integrar en els mateixos caixers una nova operativa, centrada en l’ús del telèfon mòbil per dur a terme accions habituals.

“Estem molt satisfets amb la feina feta, però encara volem incorporar més funcionalitats als nostres caixers i ja estem treballant en una nova generació”, assenyala el director d’Organització i Recursos de Sabadell Espanya, Emiliano Álvarez. Les primeres 30 unitats d’aquesta nova generació de màquines d’autoservei s’han començat a desplegar en oficines estratègiques de Banc Sabadell per tot el territori. “Volem que el cent per cent de les nostres oficines tinguin alta capacitat d’autogestió, per oferir als clients més canals on operar i per continuar a les primeres posicions en qualitat de servei”, conclou Álvarez.

