Carmen Martín: “La cultura ha de sumar sempre”

Quan va començar a escriure, ho feia sense pensar que arribaria mai a publicar res. Només volia deixar un bon record a les seves filles. Sense saber com, la seva novel·la va acabar als prestatges de les llibreries més importants, i la seva obra, una fusió d’història i fantasia, es va convertir en un referent historiogràfic per molts lectors, que van començar a interessar-se per la cultura medieval.

L’escriptora Carmen Martín publicava aquest any la seva segona obra, El despertar de los templarios, donant continuitat–sis anys després– a Atrapados en la luz. L’obra, que va veure la llum la primera setmana de març, s’entravancava amb una crisi sanitària sense precedents. És per això que Martín no va poder presentar-la fins aquest estiu. I sota una decisió ja presa: tots els beneficis que rebi aquest any de la seva bilogia aniran íntegrament destinats a la lluita contra la Covid-19 per al Parc Taulí de Sabadell.

“És el meu granet de sorra, la cultura ha de sumar sempre”, expressa. De fet, malgrat descriure’s com una dona “molt tímida”, estaria disposada a moure cel i terra per donar sortida al llibre aquest any. Però també desitja que les seves obren ajudin als lectors a desconnectar del context que ens envolta: “M’és molt gratificant quan se m’apropa la gent a reconèixer que ha pogut evadir-se o desconnectar de la realitat durant unes hores. Realment és el més bonic”.

En el camí del temps

El despertar de los templarios és una novel·la escrita en dos temps. Parla de la història d’un grup de joves que decideixen passar la nit de Sant Joan al castell de Miravet. És aleshores on comença l’aventura, amb regressions en el temps de fins a 900 anys enrere. Descobriran el secret millor guardat de la humanitat?

