L’Ajuntament assumeix ara l’esvoranc de Joanot Martorell

L’Ajuntament de Sabadell ha rectificat i ha reconegut que haurà d’assumir les obres de reparació de l’esvoranc que hi ha al carrer de Joanot Martorell, al barri de Gràcia. Ara bé, passa la responsabilitat a la comunitat de veïns, qui haurà d’assumir el cost de les obres. Segons la resolució que fa el consistori al recurs de reposició que va plantejar la comunitat, a la qual ha tingut accés el D.S., l’Ajuntament estima que és el responsable de condicionar la vorera, per trobar-se a l’espai públic, i no la comunitat de veïns, com va notificar-los-hi en un primer comunicat.

Malgrat això, els assenyala com a responsables d’aquesta reparació, en considerar que els danys en la vorera es van produir per culpa d’un ramal intern de la comunitat de veïns, fet que no acaba d’encaixar entre el veïnat. “Ho posem en dubte, però això ja és una altra batalla”, exposa Francesc Sánchez, advocat de la comunitat, que lamenta que l’Ajuntament no se n’hagi fet càrrec fins ara. “És un tema d’inoperància, els veïns fa set mesos que esperen la reparació. I ara assumeixen que és la seva competència”, denuncia l’advocat.

En aquest sentit, la comunitat ja està redactant un escrit d’al·legacions, on demanaran com a prova que l’Ajuntament faci un estudi geològic. “No ens convenç que el problema no es derivi de la mala qualitat o compactació dels terrenys”, asseguren.

L’Ajuntament, per la seva banda, segons l’ordre d’execució que va enviar als veïns, considera que és responsabilitat de la comunitat, perquè, citant a un informe de CASSA, va ser una avaria de la instal·lació interior de la comunitat el que va provocar danys a via pública i al ramal extern de la xarxa de distribució. La comunitat, però, es resisteix a assumir el cost d’aquesta obra: “Caldrà que demostrin la nostra responsabilitat”, reclamen.

