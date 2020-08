La Generalitat atorga 128.403 euros per a obres a Sabadell

El Govern català ha atorgat a Sabadell una partida econòmica de 128.403,75 euros per fer obres de millora de l’espai públic. L’Ajuntament ja ha rebut l’autorització de la subvenció de l’executiu autonòmic en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Segons ha explicat l’Ajuntament al D.S., l’ajuda econòmica es destinarà a crear un camí escolar a l’entorn del centre educatiu Serra (la Creu de Barberà) i es reformaran també les places Mestre Planas i Montserrat Roig, situades a l’Eixample.

Les actuacions estan previstes en els pressupostos del 2020, després del vistiplau de l’Ajuntament i de la Generalitat. La partida destinada a Sabadell forma part d’un gran paquet de 250 milions d’euros a ens municipals i comarcals d’arreu de Catalunya a cinc anys vista (2020-2024).

2,24 milions en 25 anys

Segons la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, Sabadell ha rebut dels fons locals un total de 2,24 milions d’euros per la transformació de la ciutat entre 1996 i 2012. Pràcticament la meitat (1,07 milions d’euros, el 48%) ha estat destinat a la pavimentació i l’urbanització de l’espai públic.

La capital del Vallès Occidental surt beneficiada del repartiments de les inversions realitzades fins ara per l’executiu català a través del PUOSC. En aquests 25 anys, la inversió que ha dut a terme la Generalitat ha estat superior que la d’altres grans ciutats de Catalunya, com per exemple Terrassa (2,1 milions d’euros), l’Hospitalet de Llobregat (1,76 milions) i Badalona (1,48 milions).

L’asfaltatge avança

Les obres d’asfaltatge seguiran l’última setmana d’agost amb les actuacions als carrers de Benivarri, Montcau, la ronda de la Roureda i la plaça de Ca n’Oriac. Segons exposa l’Ajuntament, aquesta setmana es culminaran els treballs iniciats als carrers de Les Palmeres, Marçal Ballús, de les Agulles i a la ronda de Collsalarca.

