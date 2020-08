Comença la zona blava gratuïta

A partir d'avui, 10 d’agost, i i fins el proper diumenge 23, la zona blava de Sabadell serà gratuïta. A Sabadell hi ha tres àmbits de gestió de la zona blava, Eix Macià i Vapor Turull, amb un temps màxim d’estacionament 120 minuts; plaça de Jaume Girabau i Mercat de la Creu Alta; i resta de la ciutat, amb un marge d’estacionament de 90 minuts.

Aquestes àrees estan diferenciades per horari de servei i temps màxim d’estacionament, que s’adeqüen a la intensitat del trànsit i l’activitat comercial de cada una de les àrees. De fet, a Sabadell hi ha al voltant de 1.500 places d'estacionament de zona blava en servei controlades mitjançant 63 màquines expenedores de tíquets.

Publicitat

Un any amb més dies tancada

La zona blava ja ha estat tancada aquest 2020 diverses setmanes, concretament des del 16 de març i fins al passat 31 de maig, coincidint amb l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol.

La seva entrada en vigor va comportar un descens de la mobilitat de fins al 76%, segons va detallar l’Ajuntament, i es va optar per alliberar l’estacionament de les places de zona blava per facilitar els desplaçaments a emplaçaments de serveis bàsics, com ara supermercats o farmàcies, entre d’altres.

Publicitat