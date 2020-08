MAPA: La Covid-19 retrocedeix a Sabadell, però empitjora a Terrassa i Granollers

El coronavirus retrocedeix a Sabadell, de forma discreta, per primer cop en l'últim mes. S'han detectat 160 contagis de Covid-19 a la capital vallesana en els últims 7 dies, el que representa un 12,1% menys que en la setmana anterior. És la primera dada positiva després que la ciutat ha estat al centre dels brots actius del país, el que ha suposat la instal·lació de carpes per fer tests intensius per part del Departament de Salut.

L'evolució del virus varia en qüestió de quilòmetres. Mentre a Sabadell el virus recula subtilment, les altres capitals del Gran Vallès mantenen registres preocupants: en una setmana, els contagis a Terrassa i Granollers han augmentat un 91,8% i un 90,8%, l'augment de contagis més alt entre les grans ciutats catalanes, només per darrere de Vic (+161,5%). Entre l'1 i el 7 d'agost, a Sabadell es van detectar 74,9 casos per cada 100.000 habitants, una taxa de contagis inferior a ciutat com l'Hospitalet del Llobregat (283,9 casos per cada 100.000 habitants), Granollers (190,9), Lleida (180,6), Santa Coloma de Gramenet (173,8) i Barcelona ciutat (98,5).

Què és el que ha fet escalar els casos arreu de Catalunya? Hi ha dos factors principals darrere l’augment de contagis, segons els experts. El primer és el relaxament de la població respecte les mesures de prevenció. Així mateix, els coneixedors de l’epidèmia apunten que també hi ha més casos detectats, perquè es disposa de capacitat per fer més proves PCR i tests serològics. No obstant això, en els últims 7 dies, només un 5,7% dels tests realitzats que s'han realitzat han donat positiu –de mitjana diària–.

On estan els casos a Sabadell? I al Vallès?

Els nous contagis a la ciutat estan repartits arreu i, a diferència de fa una setmana, no es concentren al districte 6 (Sud) i al districte 7 (Torre-romeu, Poblenou). Segons l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, en els últims 7 dies, un 18,9% dels casos s'han detectar als barris del Sud, seguit de Sabadell 1A (Centre), amb 22 nous contagis. Mentre la ràtio de contagis cau en el conjunt de la ciutat, amb caigudes que arriben al -47,1%, a l'Àrea Bàsica de Salut Sabadell 1A pugen en els últims 7 dies un 46,7%. En el cas de Sabadell 3B (Ca n'Oriac), el creixement intersetmanal ha estat del 62,5%.

El Vallès mostra en termes generals una tendència a la baixa. Les excepcions són tres zones sanitàries de Terrassa, que experimenten evolucions negatives, amb creixements intersetmanals de fins el 175%. Dins l'àrea d'influència de Sabadell, Barberà del Vallès és l'únic municipi en una situació ara per ara més preocupant (19 nous contagis en 7 dies, +137,5%).

