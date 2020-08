Al Centre d’Esports Sabadell, i amb el director esportiu, Jose Manzanera, al capdavant de la direcció esportiva, n’estan molt satisfets amb el rendiment de la plantilla de l’ascens. Tant és així, que s’ha decidit continuar apostant per la mateixa columna vertebral i només fer-hi petits retocs. Manza, que ja ha aconseguit anticipar-se a nombrosos clubs en la cursa per Víctor García, espera poder satisfer les demandes del cos tècnic encapçalat per Antonio Hidalgo i Juve durant aquest atípic mercat d’estiu.

Un ascens d’infart i una Segona Divisió A en joc, com pot afectar a la planificació esportiva? Si bé és cert que ens trobem en un escenari nou per a tothom i que hi ha hagut equips que han estat a les fases finals i d’altres que fa mesos que van acabar la temporada, nosaltres comencem la planificació un cop s’acaba el mercat d’hivern fent una avaluació continua del mercat. Com és lògic ho fem en dos escenaris –Segona A i Segona B–. Enguany, i per no descentrar-nos del play-off vam deixar de fer les reunions periòdiques tot i que jo he continuat estudiant de tot el mercat perquè en el moment oportú coneguéssim el nombre més gran de jugadors.

En quin moment vau recuperar les reunions? Sobre la mateixa gespa de Marbella? A partir del dimarts, després de la recepció a l’ajuntament ens vam asseure amb el míster i el Juve per valorar perfils. A ells els hi arriben noms i a mi també, però el que demano són els perfils i les qualitats que volen reforçar. Puc dir que és el millor cos tècnic amb qui he treballat, pel que es planteja, la qualitat humana i la capacitat de treball que tenen tots ells. I aquí, com és lògic, incloc l’Ignasi, el Pablo i el Xavi, en definitiva, tots ells.

Amb les darreres renovacions, queda clar que l’objectiu ha estat mantenir la columna vertebral. Alguns, però, superen àmpliament la barrera dels 30... Considerem que estem molt contents amb el bloc que tenim. Competiran bé a la Segona Divisió A. Volem mantenir la salut del vestidor i potenciar aquelles peces que necessitem generar-hi competència. Respecte a l’edat, et diré que té el seu pes, però si veus el rendiment de tota la plantilla, en general, sense disputar amistosos i amb dues pròrrogues a les cames... Físicament, el Xavi ha fet un treball excepcional. No és un aspecte que em preocupi gaire. Ah, i a on no arriben les cames, hi arriba la il·lusió.

De cinc grups a un amb molts equips amb múscul econòmic. Això resta opcions al Centre d’Esports? L’any passat vam demostrar que els diners són importants però no el més important. Ara, mentre estem a l’espera de conèixer el límit salarial de la lliga seguim treballant amb uns perfils de jugadors que s’adaptin a una idea de joc molt marcada pel cos tècnic. Per mi la clau és el perfil. Per exemple, quin lateral esquerre vull? Quines situacions es trobarà, de quin context ve? I en el perfil individual, que sigui ofensiu o defensiu en l’equip que juga, potser s’ajusta, o no al que busquem.

I, aleshores, quins perfils esteu buscant? Un perfil que pugui competir amb el Josu. A la porteria estem valorant si tenir dos o tres porters i a la mitjapunta amb Acedo i Aarón, també. La posició de central també la reforçarem i a dalt, reforçarem la davantera. Volem que tots els jugadors tinguin el seu rol, però la incertesa actual, amb la possibilitat dels cinc canvis o de l’inici de la competició, fa que constantment estiguem en una avaluació continua.

I si et pregunto per dos noms propis, com Moha Ezzarfani i Andy Kawaya? Són semblants a l’hora de superar defensors i a dia d’avui estan al mercat de la Segona Divisió A. Tenen nivell per estar a la categoria.

