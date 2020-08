El consum d’alcohol al carrer es triplica sense les discoteques

Sense discoteques i només bars, l’oci nocturn sabadellenc s’ha traslladat a l’espai públic. La Policia Municipal ha realitzat 31 intervencions per consum d’alcohol en les darreres dues setmanes; el triple que en les primeres setmanes de juliol (+244%). Els carrers i places de la ciutat, ara sense limitacions de moviments, s’han convertit en un refugi pels joves per fer botellons fins entrada la matinada. “Van a molestar deliberadament els veïns i això no es permetrà a Sabadell”, exposa el regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez.

Els problemes s’arrosseguen des de l’inici del desconfinament, però ara s’han agreujat. La mitjanit del 25 de juliol va entrar en vigor l’ordre de tancar l’oci nocturn de Catalunya. I, a falta de lloc on sortir de festa, aquell mateix cap de setmana les intervencions policials per consum de begudes alcohòliques a la via pública van augmentar de manera immediata. I cervesa en mà, també s’han disparat les actuacions de la Policia Municipal per sorolls.

Els darrers 14 dies –entre el 20 de juliol i el 2 d’agost– s’han detectat 253 episodis per escàndols i crits al carrer; un 19,3% per sobre dels registres de l’inici del juliol (212) i duplicant les incidències de les primeres dues setmanes en la nova normalitat (116). L’incivisme també s’ha percebut en el rebuig a posar-se la mascareta: fins al passat diumenge, ja s’havien multat 92 persones a la ciutat per no dur-la posada.

L’incident amb un jove, en estudi

Els botellons han generat situacions de tensió entre els joves i la Policia Municipal. El cos policial està recollint informació sobre l’incident entre un agent que va donar una puntada de peu a un noi que es negava a ser identificat. En l’aldarull, es van llançar ampolles i van haver-hi cops de porra. L’Ajuntament tanca files amb la Policia Municipal: “He transmès un missatge d’agraïment pel servei prestat als agents, davant d’una situació tan complicada”, expressa Rodríguez a aquest diari.

