Continuen un any més

La columna vertebral del Centre d’Esports Sabadell que va aconseguir l’ascens a la Segona Divisió A continuarà una temporada més a la Nova Creu Alta. Les renovacions de Pedro Capó i Aleix Coch –dos dels quatre capitans– apuntalen i reforcen la idea del tècnic de mantenir el bloc campió en el difícil repte del futbol professional. El menorquí i tarragoní aportaran polivalència, solidesa defensiva i gols –tant de bo– en la seva quarta temporada vestint la samarreta arlequinada.

Una renovació molt esperada per l’afició arlequinada. Content? Capó: És un somni fet realitat i un repte aconseguit. Amb esforç i treball he vist recompensat el premi que desitjava, que no era cap altre que entrar en el món professional.

Coch: La meva prioritat sempre ha estat continuar a Sabadell. I més després d’aconseguir l’ascens. El meu somni era jugar al futbol professional i fer-ho aquí, on ja fa tres anys que hi sóc i em sento estimat per la gent, és fantàstic.

Un any històric amb un paper determinant... Capó: La idea de joc del míster ha estat clau. El seu missatge ha calat a tot el planter i ens hi ha fet creure a tots. Allò que ens proposava, sorgia sobre el terreny de joc i moltes vegades s’aconseguien resultats. Quan teníem algun moment de dubte, continuàvem seguint les directrius i això va ser molt important. Potser vam tenir alguns dubtes, com la derrota viscuda davant l’Espanyol B, però l’aturada ens va anar bé per agafar corda.

Coch: “La meva primera meta era tornar al mateix nivell d’abans de la lesió, i si bé és cert que vaig tardar un parell de mesos, el míster va confiar amb mi tornant-me a posar a l’onze. M’he sentit molt bé i molt còmode amb l’Antonio i el Juve. Per sort he pogut posar el meu granet de sorra amb gols, com el de la final del play-off, el meu millor moment esportiu fins ara

En els darrers dies s’han conegut diverses renovacions, totes elles, peces cabdals en l’engranatge de l’equip. Algunes, però, es podria pensar que per edat són agosarades. Què els hi diries?

Capó: Els que estan dins d’aquest grup estan sobradament preparats en l’àmbit físic i mental per continuar rendint. El temps ens dirà si s’encerta, però s’ha de donar un vot de confiança molt a gran la direcció esportiva. No és un moment de dubtar, sinó de gaudir del moment.

Coch: Crec que la gent s’hauria de guiar pel rendiment i no per l’edat. El futbol cada vegada és mes professional i s’allarga la retirada dels jugadors. A més, aquest any s’ha demostrat: tenint una plantilla amb una mitja d’edat més elevada, ha rendit a un nivell excepcional. A l’afició els hi diria que tothom s’hi deixarà la pell.

Enguany son unes vacances atípiques. Com esteu vivint el desenllaç del ‘play-off’ a la Primera Divisió? Alguna preferència?

Capó: Seguim amb curiositat els moviments que s’estan produint. Tinc ganes que s’acabi i es puguin marcar les directrius per començar a gaudir de nou. Que pugi l’Almeria, que és un desplaçament molt llunyà per l’afició.

Coch: Estem tranquils mirant-nos-ho des de la distància. Seria bo pel futbol català que acabi pujant el Girona.

