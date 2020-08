El govern espanyol prohibeix fumar al carrer

El Ministeri de Sanitat i les autonomies han pactat prohibir fumar al carrer si no es manté la distància de dos metres. És una de les onze mesures que han acordat per unanimitat a la reunió extraordinària d'aquest divendres del Consell Interterritorial de Salut i que s'aplicaran a tot Espanya.

Les mesures acordades es transposaran a les normatives autonòmiques "en els pròxims dies". Illa ha explicat que no s'ha establert un termini de temps perquè les CCAA ho apliquin i ha dit que "ho faran al més aviat possible". "No és optatiu, com ho hem acordat entre totes, tots ho haurem de posar en pràctica" i no cal ratificació judicial de les mesures, ha dit Illa. "Són d'automàtic compliment", ha afirmat.

Illa ha defensat que les mesures que s'han pactat són les "correctes en aquests moments" i ha afirmat que Espanya no es pot permetre un increment de casos. A més, a la reunió s'han pactat tres recomanacions: Limitar "al màxim" el contacte amb grups que no siguin els de convivència estable, limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones i fer cribratges amb PCR a les residències "de forma periòdica".

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat en roda de premsa que també decretaran el tancament de discoteques, sales de ball i bars de copes així com l'obligació de tancar els locals de restauració abans de la 1:00 h de la nit, amb la impossibilitat d'acceptar clients abans de la mitjanit.

Publicitat

També es limitaran les visites a les residències de gent gran a una persona per resident un màxim d'una hora al dia.

Noves restriccions

Les CCAA que encara no estiguessin aplicant alguna de les onze mesures pactades ho haurà de fer a partir d'ara. Les noves restriccions també inclouen l'obligatorietat de fer avaluacions de riscos per a cada esdeveniment multitudinari, l'obligació de fer cribratges PCR a grups específics quan hi hagi un brot epidèmic. Illa ha recordat també que fer 'botellón' està prohibit i ha demanat a les CCAA que apliquin "de forma estricta" les sancions.

Pel que fa a les residències, a banda de la limitació de visites, també s'estableix l'obligatorietat de fer PCR a tots els nous ingressos així com als empleats que tornin de vacances o s'incorporin al centre. Als centres sociosanitaris també es limitaran les sortides. En les limitacions de visita es podran fer excepcions si es tracta d'acomiadar el pacient abans que mori.

Publicitat