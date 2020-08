Maria Rosa Mota: “Han arraconat la gent gran”

Maria Rosa Mota és la presidenta de la Coordinadora de Gent Gran de Sabadell, una entitat que porta mesos insistint en la recuperació de les sales relacionals dels centres cívics de Sabadell. Malgrat que aquests espais estan oberts des del 29 de juny, les activitats són limitades: serveis sota cita prèvia i activitats amb inscripció prèvia. L’accés a les sales relacionals, però, continua precintat.

Per què són tan importants aquests espais? Hi ha un gruix important de persones jubilades que passen cada tarda als centres cívics de la ciutat. Són els espais on troben el seu espai de sociabilització i és la il·lusió del dia a dia de molts. Juguen a cartes o al dominó, llegeixen diaris, comenten l’actualitat. És un espai molt necessari.

Potser no tenen aquests espais, però hi ha d’altres.Aquesta és la incongruència. Una terrassa del bar pot estar oberta però una sala d’un centre cívic no. Es tracta de desinfectar després de cada ús. La gent gran ha estat i està descuidada a causa de la Covid-19. Els han arraconat. I ara cal veure quines són les seves necessitats. És dessídia, no se’ls ha tingut en compte.

Publicitat

En quin sentit? És cert que se’ls ha mirat de protegir. Però, i els efectes que comporta la soledat de l’aïllament? Ja ha arribat l’hora de reactivar la gent gran. Amb seguretat, està clar.

Què heu fet, des de la Coordinadora? Reunions i més reunions. Al setembre, la regidora Sonia Sada ens ha promès una reunió amb el conseller Chakir el Homrani. I, a partir d’aquí, que escolti les nostres peticions.

Us preocupa que la gent gran torni a quedar confinada a casa? Molt moltíssim. Si això passa, hi ha gent que no es recuperarà. Perdran la mobilitat i, el que és més important, la il·lusió.

Publicitat