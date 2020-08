Albert Pla estrena una sèrie sobre els Borbons

El popular músic sabadellenc Albert Pla acaba d’estrenar una sèrie sobre els Borbons, que s’anirà publicant a la pàgina web de la veterana revista musical Mondo Sonoro. També estaran penjats a la plataforma de vídeos Youtube, amb accés lliure per a tots els internautes. De fet, el primer capítol d’aquest projecte tan sui generis ha estat penjat al mateix canal social, sota el nom de Prefacio. Serveix en si mateix per anunciar l’estrena de la sèrie i és el primer clip de la iniciativa.

Es tracta d’una “videosèrie dedicada a la història dels Borbons”, explica el mateix Pla, la qual pretén “desentranyar la veritable història de la família reial”, en la qual promet que hi haurà “magnicidis, parricidis i, en definitiva, un munt de cidis”. I dispara: “Digues tu algun delicte del Codi Penal espanyol que no hagin infringit els Borbons en algun moment de la seva història”.

Cada dimecres

Fent servir la càmera de vídeo instal·lada en el seu ordinador portàtil particular, i ple del seu peculiar sentit de l’humor, Pla analitzarà l’actualitat sobre la monarquia a Espanya en format de videosèrie a través de Youtube i la revista Mondo Sonoro, que oferirà lliuraments setmanals tots els dimecres. Aquestes primeres imatges ja han tingut un gran èxit, han assolit les 90.000 reproduccions a Youtube durant els primers cinc dies. Pla ha tirat d’humor en aquest primer clip: “És per a mi un motiu d’orgull i satisfacció contar la història dels Borbons amb rigor, amor a la pàtria, sacrifici i lleialtat al regne d’Espanya”, diu, tot parafrasejant un dels discursos del rei emèrit Joan Carles I.

Publicitat

Crida sorneguera d’Albert Pla a Netflix: “Si a Pablo Escobar ja li dediqueu 80 capítols, imagineu el que podeu fer amb els Borbons”

L’artista també assegura que ha pres aquesta decisió després de descartar múltiples formats, inclòs el de gravar una sèrie per a Netflix. “Netflix! Si al merdetes aquest de Pablo Escobar ja li dediqueu 80 episodis, imagineu el que podeu arribar a fer amb els Borbons”, indica amb mofa.

Tot i això, Albert Pla confessa–entre rialles– que Netflix li va dir que no. I no ho comprèn gaire. “Ja quasi els tenia convençuts: Javier Bardem, Penélope Cruz fent d’Isabel II... I tenint ara de moda aquest personatge de Joan Carles I. Però em van dir que no”. Així que es decideix a fer un film més petit. “Segur que hi ha alguna productora espanyola a qui li interessi!”, es diu a si mateix. Però no. “Doncs una obra de teatre! Segur que el Teatro Nacional, els Teatros del Canal o el Teatre Lliure estaran morts de gana d’explicar aquesta història!”, es diu ara al seu cap. Però es passaven de pressupost. Així doncs, pensa en un teatre de petit format, amb companys de sempre: Willy Toledo, Alberto San Juan, Cristina Morales, un raper... “Però érem tan radicals que això no arrancava mai: un estava a la platja, l’altre en rehabilitació, un altre pintant grafits...”. Bé, doncs un llibre? No troba cap editorial. Un article a la premsa? “Em diuen que és un tema que no interessa. Ahà! Allò que no els interessa és el meu punt de vista!”, diu sorneguer.

Pla està en ratxa, després d’haver publicat la novel·la Espanya en guerra (editorial Amsterdam). Aquest llibre hauria d’haver sortit el 16 de març, just quan va començar l’estat d’alarma causat per la pandèmia del coronavirus. Per això, el seu llançament s’havia ajornat fins ara. Després de la seva publicació anterior, Espanya de merda, el músic sabadellenc torna ara amb un relat ple d’humor negre sobre la Catalunya post-Procés.

Publicitat