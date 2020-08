Teatre d’insomni presenta batalla a la Covid-19 i obre la matrícula per a l’escola d’arts

La companyia Teatre d’insomni ja ha obert el període d’inscripcions a la seva Escola d’Arts Escèniques (mitjançant la web teatredinsomni.cat).

Malgrat els dubtes sobre com afectaria la Covid-19 el conjunt del sector cultural, Teatre d’insomni ha dissenyat un curs presencial seguint les mesures sanitàries de seguretat. “L’escola es reinventa i treballa per mantenir les activitats amb màxima seguretat, perquè la cultura és segura”, expliquen des de la companyia a Facebook. “Hem previst tallers molt estimulants per poder fer pràctiques, així com grups més reduïts i especialitzats, amb tallers esponjats al llarg de tot el curs”, afegeixen.

Musicals, text, escenografia...

L’escola oferirà el tradicional taller musical a l’institut Ferran Casablancas (amb les obres 13 i Shrek), així com els tallers propis a L’Alternativa teatre (ubicada al barri de Gràcia).

Els tallers, a L’Alternativa teatre i al Ferran Casablancas

També ofereixen tallers de text (per representar Interès variable, de Carles de la Rosa), cos de ball; cor de musicals, classes de cant particular; un taller de disseny, vestuari, escenografia i disseny gràfic; així com un altre centrat en equip tècnic, producció, escenografia, regidoria, ajudant de direcció i professors en pràctiques.

