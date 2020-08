Els socis del Sabadell prioritzen la il·lusió a la incertesa per renovar el carnet

La campanya de socis del Centre d'Esports ha arrencat de manera espectacular. En les primeres jornades s'han format cues a les oficines del club a la Creu Alta per renovar o donar-se d'alta. Ja s'ha superat la xifra dels 200. El gran objectiu és arribar, com va subratllar el president, Esteve Calzada, als 5.000 abonats malgrat que la pandèmia del coronavirus impedirà accedir a l'estadi en el primer tram del campionat com a mínim. Hem volgut conèixer les reflexions d'alguns socis que ja han fet l'exercici de renovar el seu carnet.

Ernest Roy: "Mai n'hem dubtat, teníem clar que ens havíem de fer socis"

Quota familiar. Aquesta és la modalitat que ha renovat Ernest Roy a la zona de Lateral. Ell, la seva dona i els dos fills, el Joel (a la foto) i la Maria, de 9 anys. “El sentiment arlequinat ve de família. El meu pare em portava al camp quan el Sabadell estava a Primera Divisió. He passat per totes les categories”, explica orgullós. Li sap greu no poder gaudir al camp de la Segona A, però “ha pogut més la il·lusió que la incertesa. Mai n’hem dubtat. Teníem clar que ens havíem de fer socis i col·laborar amb el club. Gaudirem i patirem amb la televisió i la ràdio”. Veu factible arribar als 5.000 socis i celebra l’aposta del director esportiu, José Manzanera, de confiar en la base: “L’Eibar ho va fer així i va arribar a Primera Divisió. Però l’objectiu principal és consolidar-se a Segona A, la categoria que ens pertoca com a mínim”.

Pep Ribes: "La ciutat està molt engrescada"

“No n’he tingut cap dubte”, assegura Pep Ribas, malgrat la situació sanitària que, almenys d’entrada, impedirà accedir als estadis, “ho sabem i en som conscients, però quan arriba l’agost toca renovar el carnet, com he fet tota la vida”. És un soci de sempre (número 241) i les ha viscut de tots els colors: “El meu sentiment només és arlequinat, ni Barça ni Madrid”. Ell prefereix veure els partits des del Gol Nord, “sobretot per l’ambient”. El Pep està gairebé convençut que es podrà arribar a la xifra dels 5.000 socis que va dir el president Calzada: “És possible, sembla que la ciutat està molt engrescada i es podran superar els 4.000 de l’últim cop a Segona A”. Finalment s’atreveix a demanar “dos davanters amb cara i ulls” per no patir i assolir la permanència.

César Ramírez: "És important donar suport al club"

Aquest jove de 21 anys es va fer soci per primera vegada el 2014 quan va venir a viure a Sabadell amb el seu pare, el Jaime. “Tenia amics a l’escola del Sabadell i em van animar. Per desgràcia em va tocar viure el descens, però m’hi vaig enganxar i ara estic molt il·lusionat amb el retorn a Segona A”, explica. Ha escollit la zona de Lateral “perquè es veu el futbol amb la panoràmica de la televisió”, mitjà pel qual li tocarà veure el tram inicial de la lliga. “Penso que fer-se soci era una manera d’ajudar el club encara que no es pogués entrar al camp. Confio que molta gent també ho faci”, diu.

