"El soroll no ens deixa dormir"

“Ens està afectant la nostra salut física i mental”, lamenta Joana Bellón, veïna del Centre, entre els carrers de Narcisa Freixas i de la Creueta. El motiu d’aquesta contundent afirmació és, segons explica al Diari de Sabadell, el soroll que provoquen “tres tapes de registre consecutives de la companyia Telefònica a terra. Estan mal assentades i amb el pas dels vehicles no paren de sonar les 24 hores del dia”. La Joana afegeix que “resulta impossible poder descansar o dormir de nit i de dia perquè el soroll és constant i afecta mentalment”. Segons la seva versió, es va adreçar a la companyia “sense rebre cap mena de resposta”.

També va fer gestions, per via telefònica i per escrit, a través del Servei de la Via Pública de l’Ajuntament i, fins i tot, es va dirigir al cos de la Policia Municipal. “Em van acabar dient que fes una denúncia al jutjat de guàrdia”. Davant d’aquesta situació “d’indefensió i total impotència”, va decidir explicar el cas al Diari de Sabadell. En la seva exposició, dona detalls dels carrers afectats en tres punts concrets: Narcisa Freixas davant els números 5 i 12 i en la confluència amb el carrer de la Creueta, davant el número 95. “Els dos carrers formen un encreuament i llavors el soroll es multiplica per tres”. Assegura que aquesta situació fa més de dos mesos que es produeix.

Ràpida resposta

El D.S. va poder contactar amb la companyia a través del Departament de Premsa i podem afirmar que la resposta ha estat immillorable. En qüestió d’unes hores, tècnics de Telefònica s’han dirigit a la zona i, en efecte, han comprovat que les tapes registradores es movien i feien un soroll excessiu. Han actuat de manera ràpida col·locant una protecció (de color blau, com es pot apreciar a la foto) addicional amb l’objectiu d’amortir els sorolls que poden provocar els vehicles quan hi passen per sobre. També cal destacar el magnífic tracte rebut per part de Telefònica, mostrant una clara voluntat d’atacar el problema i buscar una solució ràpida. En aquest cas, així ha estat i ara caldrà comprovar si la mesura presa és prou contundent per apaivagar els sorolls que patien els veïns i poden descansar amb tranquil·litat.

