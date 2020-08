Que el Vallès necessita més connexions ferroviàries amb Barcelona és una idea de consens. La saturació que pateixen els combois en hora punta així ho evidencien. Una altra cosa és com ha de ser el traçat de la nova connexió. Renfe per Horta? FGC per Vallvidrera? Sens dubte, cadascuna de les opcions té els seus punts forts. Fins i tot, potser, seria desitjable construir-les totes dues. I és que el canvi climàtic obliga a reforçar les polítiques de mobilitat més sostenibles. Però els diners són els que són. I caldrà prioritzar una opció o l’altra. Com ho podem decidir? Amb un debat serè i anàlisis de mirada llarga. Amb una participació real de la ciutadania.

I és que perforar Collserola no és una decisió intranscendent. Tanmateix, que passarà per sota d’aquesta muntanya és –ara per ara– una de les poques certeses. I això que fa més de 20 anys que es parla d’aquest nou túnel. És hora que les administracions posin com a prioritat la construcció d’aquesta nova línia ferroviària (sigui per Horta o Vallvidrera; parlem-ne), que vertebrin el territori i estiguin a l’altura del repte ambiental que viurem les pròximes dècades. I per descomptat, de les necessitats de les persones que viuen al Vallès.

