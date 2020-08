Primera multa a Sabadell per fumar a menys de dos metres de distància

Primera multa a Sabadell per fumar sense respectar la distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres. Segons fonts de l’Ajuntament de Sabadell, en només tres dies –el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar la norma dimarts– la Policia Municipal ha sancionat un sabadellenc per desobeir aquesta mesura establerta per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19.

Aquestes noves restriccions, signades per la consellera de Salut, Alba Vergés, inclouen la prohibició de fumar a la via pública quan no es pugui respectar una distància interpersonal d’almenys dos metres, que també s’aplica a qualsevol dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats. De moment, no ha transcendit en quines circumstàncies es va posar la primera multa per aquest motiu a la ciutat.

També estableix que les activitats d’hoteleria i restauració hauran de tancar abans de la 1 h de la matinada, sense que puguin admetre nous clients abans de la mitjanit. Inclou la recomanació de limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones.

En aquest mateix paquet de mesures, els hotels, restaurants, terrasses, bars i guinguetes també hauran de garantir la distància d’un metre i mig tant en el servei de barra com entre les taules o agrupacions de taules, que no podran superar les 10 persones. Les terrasses també han de complir amb la norma.

9 multes al dia per no dur mascareta

La Policia Municipal ha sancionat en un mes 279 persones per no dur la mascareta a l’espai públic. L’obligatorietat de dur la mascareta va ser decretada pel govern de la Generalitat el passat 9 de juliol. L’Ajuntament i la Policia Municipal havien advertit de forma preventiva els vianants durant dues setmanes. A finals de juliol, però, es va passar de la pedagogia al compliment estricte de la norma i se sancionarà en cas d’incompliment. Des d’aleshores, fins ahir, s’han imposat més de 9 multes al dia a la ciutat.

Dins d’aquesta campanya també es va començar a sancionar els propietaris de locals que no complien amb les distàncies de seguretat entre taules.

