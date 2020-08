Carta oberta d’un grup de sabadellencs a institucions i partits catalans

En els deu darrers anys s’han reconegut reivindicacions com les del Moianès o el Lluçanès, tot i que aquesta fallida, i també la de

la regió del Penedès que ve a escapçar la gran regió de Barcelona, aquella que s’entén des de la Tordera al Foix, tal com es va teoritzar, però que dividia entre Alt i Baix Penedès, un per a Barcelona, l’altre per a Tarragona.

D’un temps ençà, els càrrecs més representatius del Parlament català no paren de sorprendre’ns. Tot va començar el gener del 2018 quan, després de les eleccions tramposes del 21 de desembre, no es va restituir Carles Puigdemont, el president legítim de Catalunya, exiliat des del 2017.

Des de llavors, la submissió al Tribunal Constitucional ha estat constant. Aquest agost mateix, la Mesa del Parlament ha estat incapaç d’imposar el seu criteri per tal de publicar l’acord aprovat pel Parlament al BOPC davant la negativa injustificada del secretari general.

Algú, molt encertadament, va dir fa uns mesos que ens vam equivocar quan vam subcontractar l’èxit del moviment independentista a institucions i partits. Estava ple de raó perquè, institucions i partits, prioritzen els seus interessos en comptes d’assumir el mandat de l’1 d’octubre. És a dir, es neguen a prendre les decisions últimes que exigia la declaració d’independència i el desenvolupament de la República Catalana com a estat de dret democràtic i social.

Desencoratja veure l’incompliment del Parlament que, com hem dit a l’inici d’aquest escrit, no va restituir Carles Puigdemont tal com pertocava. Igualment, una part de partits que es diuen independentistes acoten el cap amb la mirada fixa en l’autonomisme i la resta, que també diuen ser-ne, han perdut totalment el sentit d’estat i es limiten a parlar per parlar sense tenir projecte, incapaços d’explicar amb claredat llurs actuacions.

Tot aquest estat de coses fa que els independentistes diguem prou a tanta manipulació i engany.

És per això que, EXIGIM QUE:

- El Parlament de Catalunya deixi de sotmetre’s als dictats dels tribunals espanyols i assumeixi amb valentia, d’una vegada per totes, la sobirania que li pertoca.

- Els partits, en comptes de barallar-se, estableixin una estratègia comuna coordinada pel Consell per la República, que impulsi i reforci l’acció judicial endegada en els tribunals europeus així com una acció diplomàtica valenta, capaç de posar el govern espanyol a les cordes i no li quedi altra opció que negociar, d’igual a igual, la independència de Catalunya.

- Les guerres partidistes impulsades per interessos exclusivament electorals s’acabin. Només serveixen per desautoritzar i deixar sol, una vegada i una altra, Quim Torra, el president de la nostra Generalitat. Tant costa d’entendre que, desautoritzant-lo, s’obren forats negres que només porten confusió i caos?

- Es produeixi un gir radical en l’actuació de les institucions i els partits per tal que assumeixin plenament el mandat de l’1 d’octubre. Per això, els emplacem a encapçalar la desobediència. La ciutadania ja fa temps que la practiquem i que no acceptem la submissió.

Tant és així que només els partits que facin aquest gir i siguin capaços de recuperar el prestigi perdut es guanyaran el nostre vot en les properes eleccions.

Signat:

Marc Monràs Vinyes, Teresa Mira Lozano, Santiago Esteva Escoda – Ex-Nedador CNS, Ma. Àngels González Merino, Àngels Folch i Borràs, Anna Puig Gay, Lluís Brunet i Palou, Joan Altayó i Grau, Víctor Colomer i Miralbell, Jordi Carbonell Puig - Advocat, Jordi Gambus Forrellad, Miquel Ribera Pinyol, Josep Boltaina Foz, Anna Maria Galceran Abella, Ester Poveda Carola, Xavier Casademont i Cases, Joaquim Clusa Oriach, Carles Garcia Avellaneda, Marta Grau Ulied, Montserrat Balada Vallribera, Josep Grau Fuster, Montserrat Castell Calsina, Montserrat Morera Bernús, Antoni Dalmases Pardo, Concepció Bastardas Font, Carme Chacón Díaz, Montserrat Fornell Carbonell, Glòria Ribera Sorolla, Montserrat Ribera Sorolla, M Salut Ribera Sorolla, Maria Glòria Sorolla Artola, Anton Burgués Balcells, Majepa Sallent Custodio, Eulàlia Forns Salvador, Montserrat Pisa Ferrer, Ramón Rosas Veza, Jaume Mas Guerrero, Maria Luisa Bajauli Perez, Joan Vallès Pont, Marta Argemí Gotsens, Elisabet Busque Barceló, M.Dolors Girbau Rubió, Montserrat Borri Ferran, Anna M. Aguiló Sabadell, Alex Sanchez Sebastian, Ramona Montagut Salles, Llibert Barcons Freixas, Merce Ribes Dolade, Marc Masip Ruiz, Dolors Vior i Ortiz, Manel Aljama, Montserrat Trabal Piqueras, Jaume Prunera Franch, Ernest Espinós Gil, Maria Mercè Vega Castellvi, Miquel Riba Martí, Agusti Mañosa Moncunill, Anna Catón Jiménez, Miquel Serra i Riberes, Jordi Mas i Sangés, Encarnació Albareda Força, Oriol Carbonell Gonzàlez, Francina Crespí Vidal, Hel•lena Gonzàlez Massana, Aina Hidalgo Vidal, Joan Martínez Peidro, Montserrat Roca Roig, Maria Rosa Puig Piñol, Imaltzin Selva Pérez, Isabel Serres Reixach, Teresa Tuset Abellà, Manuel García Ortega, Mireia Carbonell Gonzàlez, Joan Maria Pascual Cañellas, Anna Maria Avellaneda Camins, Teresa Gibert Ferrer, Feliu Madaula Canadell, Marta Tura Ignacio, Teresa Galvany Tiburcio, Albert Montllor Navarro, Anna Maria Sucarrats Monzón, Àngela Ballester Forca, Marició Llongueres Poch, Pere Obiols Arderius, Josep Ivars Botanch, Montserrat Saña Forrellach, Sebastià Baro Pla, Emilia Serra Rof, Maria Carme Escapa Carulla, Artur Armengol Furriols, Eulàlia Rifà, Josefina Díez Puig, Maria Elena Bertran Martínez, Imma Lladó Piqué, Eulalia Llargués Nonell, Assumpta Ballbe i Mas, Albert Mimo i Llados, Albert Miret i Pech, Josep Salart Mont, Lluïsa Miret Pech, Joan Antoni Paez i Berga, Fina Pla Vila, M. Lluïsa Bastús Tarroja, Conxita Mañane Osorio, Ramon Prat Soriguera, Josep Manel Sanchez Salinas, Roser Castellví Margalef, Maria Rosa Cucurull Xicota, Teresa Comellas Ponsa, Mercè Lloret i Grau, Feliu Ferrer i Valero, Joan Mañé Ribera, Nuria Garcia Vicente, Albert Puigdellívol Aguadé, Maria Rosa, Vergés Cort, Olga Pibernat Bernabeu, Carme Salvans Meste, Maria Rosa Puig Barber, Josep Turull Sabé, Domènec Miró Font, Anna Domènech Ribera, Salvador Cid Murillo, Fina Soley Rimblas, Joaquim Puig Batet, Eulàlia Llargués i Nonell, Àngels Borràs Ferrer, Xavier Gazulla Gascon, Immaculada Puig Barber, Joan Ramón Tarré i Carbonell, Lluís Taulats Ibars, Anna M. Munté Domènech, Antoni Malet i Munté, Francisco Sempere Pascual, Dàmaris Castillo Abajo, Antoni Mª Manent Domènech, Manuel Garcia Ortega, Domingo Amador Momblan, M. Rosa Martí Martínez, Josep Poch Mateu, Josep Ramoneda Cuscó, Frederic Roig Boada, Montserrat Ballesté, Josep Font Renom, Laura Gisbert Reig, Eduard Martí Montoya, Pilar Domènech Puigdemont, Joan Blazquez Mateo, Roser Gisbert Reig, María Navarro Frances, M. Concepción Cugat Canals, Montse Bueso Canellas, Jordi Masip Causanillas, Josep Casajuana i Subirats, Antonio Martos Moncho, Maria Dolores Orts Ros, Ramon Blasi Pujol, Pere Vergés Pous, Josep Farré Ganduxer, Josep Cortès Turu, Francesc Aguilar Domenjó, Maria Blanca Anguera Domenjó, José Eduardo Polío Moran, Josep Claret Ciuró, Carlos Calvo Rifà, Xavi Martí Iglesias, Juan Antonio Peleo Marcos, Lluïsa Cladelles Ribalta, Rogelia Nicolàs Montagut, Diego Heredia Guerrero, Ferran Hidalgo Caixal, Eva Ma. Moruno Centeno, Josep Cortès i Turu, Josep Maria Rovirosa i Jané.

