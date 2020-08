L’activitat comercial, “millor del previst” a l’agost a Sabadell

“Contra tots els pronòstics, la gent ha reaccionat molt bé”. Laura Serarols, propietària de la botiga de roba Ele.Ese, del carrer de Sant Antoni, qualificava així el comportament de les vendes durant aquests mesos d’estiu. Quan només falta una setmana perquè acabin les rebaixes d’estiu, la valoració dels comerciants d’aquesta campanya i, concretament, de l’agost és positiva. “Ha estat millor del que es preveia”, admet el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta.

Les dades li donen la raó. Segons l’aplicació Pulso, l’activitat comercial segons el pagament amb targeta de crèdit a Sabadell en els últims 30 dies representa el 110,13% del mateix període de l’any passat. El tiquet mitjà de compra ha estat de 32 euros aquest mes, un 1% per sobre del de l’any passat. “No ha estat un juny, juliol i agost nefast, no ha estat espectacular, però ha estat més normal del que teníem pensat”, ha confirmat Porta, que ha precisat que aquesta tendència és generalitzada a gran part dels sectors.

Pel que fa a la roba, a la botiga Yerse, de la plaça de Sant Roc, estan doblant les vendes respecte a altres anys. “Toquem fusta perquè es mantingui”, comentava la Mònica, la dependenta de la botiga. A la sabateria Vives, del passeig de la Plaça Major, s’esperaven una reducció de les vendes d’almenys el 50% i s’han trobat que “hem venut més que l’any passat”, afirmava la Laura. En altres establiments, el comportament ha estat semblant al dels altres estius. Com és el cas de System Action, que està situat a la Rambla. “Hem venut com altres anys”, asseguren. A Montse Interiors, del Passeig, indiquen que “hem anat fent perquè molta gent havia de renovar el parament de la llar”.

Rebaixes “atípiques”

Últims dies, Liquidació per rebaixes o Últims preus. Els aparadors de les botigues ja s’omplen de cartells que anuncien l’acabament de les rebaixes d’estiu. En tot cas, és complicat saber la incidència que ha pogut tenir aquesta campanya, sobretot perquè es va iniciar després d’un confinament. “És molt atípic aquest any”, constata Porta, que afegeix: “Quan la gent va sortir al carrer tenia l’avantatge afegit de tenir preus més econòmics”. El sector encara el setembre amb la incertesa de si els sabadellencs ja han realitzat totes les compres a l’estiu. “Tenim la sensació que pot baixar una mica, però que es normalitzarà”, afirma el president de Sabadell Comerç Centre. En tot cas, adverteix que un tancament per un altre confinament “serà un drama”.

