El nombre de pacients ingressats al Taulí per Covid arriba gairebé a la quarantena

Respecte al cap de setmana, hi ha sis pacients més ingressats al Taulí per Covid. En total, en són 37, dels quals n'hi ha 6 a l'UCI i 31 a hospitalització. Després de quatre defuncions en una setmana, que van enfilar el nombre de morts per coronavirus a la corporació sanitària local fins a les 372, no se n'ha hagut de lamentar cap més.

Durant el dilluns, va haver-hi 9 ingressos i es van fer 6 nous diagnòstics positius.

El nombre total de pacients ingressats al Taulí és semblant al del 15 de març, poc després que es declarés l'estat d'alarma. Entre els últims dies de maig i els primers de juny, també hi ha havia una quarantena de pacients a l'hospital de Sabadell.

