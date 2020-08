L’Ajuntament prepara actuacions per minimitzar la presència de la galeruca de l’om

Durant les darreres setmanes, tant a Sabadell com a municipis de l'entorn, s’està detectant una presència excepcional de galeruca, un escarabat que s'alimenta de les fulles dels oms. L'insecte, tot i que és totalment inofensiu per a les persones, pot provocar molèsties, ja que quan es fa de nit es veu atret per la llum i entren a les llars. Les condicions climàtiques d'aquest any, a més, han afavorit un desenvolupament intens de la plaga.

És per això que l’Ajuntament està duent a terme actuacions relacionades amb el seguiment de l’evolució de l’insecte mitjançant punts de control distribuïts per diferents zones amb oms de la ciutat. L'objectiu d'aquests punts és tenir una visió global de com es desenvolupa la plaga, quina és l'afectació i com es desplaça per la ciutat; això permet poder actuar amb suficient anticipació perquè no se superin llindars tolerables. També s’està fent un seguiment de les peticions ciutadanes que es van rebent al respecte.

Una segona línia de treball es basa en les actuacions per reduir la presència de la plaga i per potenciar la fauna auxiliar que ajuda a controlar-la de forma natural: eliminació de rebrots i de branques i oms secs, evitar podes intenses passada la primavera i prioritzar tractaments amb endoteràpia puntuals en lloc de tractaments aeris per evitar afectar la fauna auxiliar que, de forma natural, ajuda a controlar la plaga.

Atenent a la situació actual i per tal de reduir les molèsties, l'Ajuntament preveu realitzar dos tractaments aeris amb aigua i un adob foliar, mitjançant canó polvoritzador, dirigit a les capçades dels arbres durant les nits del diumenge al dilluns, 30-31 d’agost i 5-6 de setembre en els principals carrers afectats.

