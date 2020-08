Els nous contractes temporals en el sector dels serveis frenen l’impacte de la Covid al juliol

Un 98,3% d’increment dels contractes laborals més. La contractació al juliol a Sabadell s’ha disparat amb relació a la de juny. En total, s’han formalitzat 5.606 contractes a la ciutat, 2.770 més que el mes anterior, segons les dades recollides per l’Observatori de l’Economia Local. Aquesta tendència a la recuperació també es va veure reflectida en les dades de l’atur, que va baixar per primer cop des de l’inici de la pandèmia, amb una disminució de 444 desocupats.

Tot i aquest comportament positiu de la contractació al juliol, cal destacar que en l’anàlisi respecte de l’any passat la caiguda és d’un 17%. Si més no, els efectes de la crisi pel coronavirus encara es mantenen en el mercat de treball.

Per entendre l’increment de la contractació a juliol respecte al juny s’han d’analitzar dos factors: la temporalitat i els sectors. Pel que fa al primer, el 89,9% dels contractes laborals signats eren temporals. De fet, els que tenien una durada de només fins a un mes s’han incrementat un 150,56%, han passat de 708 al juny a 1.774 al juliol. Els d’1 a 3 mesos han augmentat un 114,49% i els de 3 a 6 mesos han pujat un 92%. Per tant, la revifada dels contractes el juliol a Sabadell es fonamenta en una durada inferior a mig any. Com a punt optimista cal destacar que els indefinits també van anar a l’alça, un 34%. Tot i que els 568 contractes sense límit de durada van suposar un descens d’un 19,55% respecte a l’any passat.

L’altre factor a destacar són els sectors on s’han fet les noves contractacions –en comparació amb el juny–. En aquest cas, durant el juliol es van firmar 4.557 contractes de serveis, el que va suposar un 123,71% més que el mes anterior. Malgrat que no és una ciutat turística, el pes de la restauració i del comerç a Sabadell és molt important. No obstant això, en comparació amb el juliol de l’any passat hi ha una davallada d’un 20,14%.

Bona tendència a la indústria

Curiosament, l’evolució de la contractació esdevé positiva en la indústria, tant si es compara amb el mes passat (217 contractes més) i com respecte a l’any passat (109 contractes més). Aquestes xifres donen la raó als representants econòmics de la ciutat, que han reclamat que la recuperació de la crisi de la Covid ha de venir per part del sector industrial.

