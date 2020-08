Guia amb 10 respostes per a la tornada a l'escola

El curs començarà el 14 de setembre de manera presencial, però en condicions excepcionals. Les mesures dictades pel Govern tenen molts matisos i cada centre haurà d’adaptar-les segons les seves característiques, amb un pla específic. Ara bé, comencen a dibuixar com serà l’educació a Sabadell d’aquí a menys de vint dies. Esbargim alguns dels dubtes amb la guia de 10 respostes

1. Com canviaran les classes?

A infantil i primària hi haurà sempre classes presencials per, tal com va apuntar el conseller, motius “pedagògics, emocionals, de socialització i de conciliació familiar”. A secundària no es descarta l’educació semipresencial. El currículum d’aquest curs prioritzarà aprenentatges clau amb un enfocament global i competències digitals. També es treballarà la gestió emocional dels alumnes.

2. Qui no podrà anar a escola?

Des d’Educació s’apel·la a la responsabilitat social de les famílies perquè es comprometin a no portar els fills quan tinguin simptomatologia de la Covid. Tampoc no podran entrar als centres educatius aquells alumnes que hagin estat en contacte els darrers 14 dies amb casos positius o sospitosos. En aquest cas, ho hauran de comunicar al centre educatiu.

El personal podrà portar mascareta, encara que no obligatòriament, quan convisqui amb el seu grup estable d’alumnes. En el moment que imparteixin classe amb estudiants que no formen part del seu grup bombolla, n’hauran de portar normativament. En el cas d’alumnes, seran obligatòries a partir de secundària. Si hi ha perill alt de rebrot, serà obligatòria a partir dels 6 anys.

5. Les ràtios a les aules. Quines seran?

A infantil i primària, la ràtio màxima per espai serà de 20 alumnes (abans era de 25). En el cas de secundària, se situa en els 30 estudiants. Els centres, així doncs, hauran de buscar fórmules, com podria ser la divisió de classes, o fins i tot barrejar estudiants de nivells diferents, per reduir al màxim les ràtios.

6. Les entrades i sortides del centre

Per entrar o sortir de l’escola, hi haurà diferents franges horàries per a cada grup, per tal d’evitar aglomeracions. És a dir, seran esglaonades. També es farà d’aquesta manera a l’hora del pati. A banda, s’organitzarà la circulació a dins dels centres educatius. Serà necessari controlar la temperatura dels alumnes abans d’accedir a les aules.

7. Extraescolars, menjador i servei d’acollida: un problema?

Els grups estables o de convivència es formaran per, si hi ha un cas positiu de coronavirus, traçar ràpidament totes les persones que hi han estat en contacte. Per això a les aules es mantindran els mateixos alumnes amb uns determinats professors.

Ara bé, a causa de tenir un espai limitat, alguns centres tindran problemes per conservar aquests grups bombolla durant el servei de menjador, tot i que tindrà més torns dels habituals. També generen incertesa les activitats extraescolars, ja que barrejaran infants de diferents grups. I aquest és el mateix cas que el servei d’acollida dels matins, que es recomana que tingui lloc al pati. El conseller d’Educació, tot i insistir que és prioritari mantenir els grups estables en aquests casos, va afirmar que quan no sigui possible caldrà usar mascareta i mantenir les distàncies.

8. Activitats a l’aire lliure? Sí!

El pla de reobertura de les escoles apunta que les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió. Per això, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats lectives que puguin fer-se a l’aire lliure.

9. Equipaments municipals, en dubte

Hi ha escoles de Sabadell que han demanat l’ús d’equipaments municipals perquè no tenen prou espai. Hi ha un cas en què també s’ha sol·licitat el tallament de carrers per no sobresaturar l’hora del pati. Aquests espais externs han de ser necessaris. El centre, doncs, ho ha de comunicar a Inspecció Educativa i els serveis territorials han d’analitzar i acordar amb ajuntaments el pla de cobertura d’espais.

10. Deixo de treballar si tinc el fill en quarantena?

En aquests moments, l’Estat espanyol està estudiant aprovar un sistema per regular l’absència a la feina dels pares que hagin de quedar-se a casa cuidant de fills en quarantena.

Des del Govern, la consellera de Salut, Alba Vergés, demana que la situació es resolgui amb un permís retribuït, i no amb una baixa laboral, ja que és un “acte clínic” que tramiten els metges. Una de les fórmules de les quals es parla és el “permís retributiu recuperable”, en què els treballadors no deixen de percebre el salari, però hauran de recuperar les hores.

