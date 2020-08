Les persones a l’empresa post-Covid

[Per Xavier Diego, Expert en gestió de RRHH]

Just abans de l’estiu, en un article en aquest mateix mitjà, Leo Torrecilla publicava un article en què expressava la necessitat d’un lideratge ferm a les empreses per part dels empresaris, sigui quina sigui la seva formació i estil de gestió. Ara bé, s’ha de tenir en compte que darrere de totes les empreses que coneixem hi ha persones que la fan possible i que no necessàriament posseeixen aquestes característiques tan desitjables per tirar endavant un projecte.

En aquests moments en què la gestió del nostre entorn està condicionada per l’impacte social i econòmic de la Covid-19, es fa imprescindible fer inversions molt concretes amb els professionals que ens possibiliten l’èxit de les nostres empreses.

Segons l’última estadística publicada per Fundae (2018), només la meitat de les petites empreses (48,7%) realitzen activitats formatives per als seus empleats. Les dades són més significatives si examinem les microempreses (fins a 9 treballadors): només un 14%. Tenint en compte que el nostre teixit empresarial proper està bàsicament integrat per aquesta tipologia d’empreses, ens adonem que més de la meitat no disposa d’un pla d’inversions en formació per als seus recursos humans.

Les circumstàncies actuals ens obliguen a planificar inversions necessàries per als nostres equips que abans podíem considerar secundàries i que per falta de coneixement o, diguem-ho també, per mandra, no les gestionàvem com un factor clau per assolir els nostres objectius.

Fa uns mesos, vaig tenir el plaer de participar com a ponent en una xerrada virtual organitzada per Ascamm, en què les conclusions finals, que obeeixen a unes reflexions que per no avorrir el lector amb massa informació no explicaré, ens aboquen a planificar ràpidament 6 accions clau en els pròxims 6 mesos per tal que els nostres col·laboradors estiguin preparats. Els 4 eixos a tenir en compte en la planificació actual són, per aquest ordre: la seguretat –que és òbvia, sense proporcionar-la ni seríem persones dignes ni seríem empresaris com cal–; la productivitat –que és evident, amb una baixada del PIB prevista entre el 9 i el 15,1% per al 2020, segons dades del BDE, demanarem a tot el nostre equip un esforç considerable possiblement sense gaires recursos econòmics perquè aquesta previsió no sigui també la de la nostra empresa–; la motivació –que és necessària, ningú és més conscient que un empresari del que costa automotivar-se, i que els seus equips hauran de poder ser a l’empresa no només per motius econòmics, sinó també per decisió pròpia de formar part del projecte–; i això enllaça amb l’últim eix, la implicació, que és la conseqüència lògica d’aplicar amb rapidesa els altres tres. Si proporcionem als treballadors un entorn de feina segur i amb condicions, si els oferim formació per poder treballar millor –més encara–, i si els comprometem amb el projecte... tindrem mig camí fet.

