El nombre de pacients hospitalitzats amb Covid al Taulí augmenta fins als 44

Les darreres dades sobre el nombre de pacients hospitalitzats amb Covid al Taulí, que fan referència a aquest dimecres 26 d'agost, eleven la xifra fins als 44. Són els mateixos ingressos que hi havia entre el 15 i el 16 de març, a l'inici de la pandèmia, o entre el 25 i el 26 de maig.

A principis d'agost, el nombre de pacients hospitalitzats era de 22 persones. És a dir, la xifra s'ha duplicat. Per primera vegada durant el més, aquest dimecres s'ha superat la quarantena de pacients ingressats per Covid al Taulí. Al llarg d'aquesta setmana, no s'ha hagut de lamentar cap defunció pel virus al Taulí. Sí durant el cap de setmana, quan se'n van produir dues. Al llarg de la pandèmia, n'hi ha hagut 372 a la corporació sanitària local.

Per altra banda, durant aquest dimecres al Taulí, a banda de tres nous ingressos per Covid, també es van diagnosticar com a positives 9 persones.

