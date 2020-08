L'amistós Sabadell-Huesca de diumenge ha quedat suspès

No hi haurà partit. El duel amistós de pretemporada que havien de disputar Sabadell i SD Huesca a les instal·lacions de RoyalVerd aquest pròxim diumenge a les 18 h ha quedat suspès. Així ho ha comunicat Antonio Hidalgo aquest dijous als jugadors durant la sessió matinal. El motiu és la manca d'efectius per poder afrontar el partit amb garanties. També el conjunt aragonès té nombroses baixes i ara s'estudia la possibilitat de jugar en una nova data i també en un altre escenari.

Davant l'Andorra, Hidalgo només va poder disposar d'11 futbolistes del primer equip per les baixes entre els casos de la Covid-19 i problemes físics. El tècnic arlequinat entén que no té gaire sentit jugar si no es pot comptar amb la majoria de la plantilla. Cal destacar que ja van debutar les 4 incorporacions fetes fins ara: el porter Fuoli, el lateral esquerre Pierre Cornud, el central Jaime Sánchez i el davanter Víctor García. Les pròximes hores s'hi podria afegir el murcià Juan Hernández, cedit pel Celta de Vigo. Avui els mitjans gallecs ja ho donaven per fet i només falta l'oficialització de l'operació per part dels dos clubs.

Publicitat

Malgrat el resultat advers contra l'Andorra, el central Aleix Coch considera que "el més important és agafar ritme i el to físic, i que els fitxatges puguin adaptar-se bé als automatismes de l'equip. És una pretemporada atípica, gairebé exprés, i ens tocarà treballar al màxim per arribar amb garanties a l'inici de lliga". L'expedició arlequinada tornarà a la ciutat diumenge a la tarda després d'una setmana d'estada a la Vall d'en Bas. La incògnita és on continuarà la preparació. Probablement s'incorporarà el CAR de Sant Cugat mentre es fan millores a la gespa de Sant Oleguer.

Publicitat