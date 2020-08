"Sabadell et necessita": la campanya per a reactivar els diferents sectors de la ciutat

L’Ajuntament iniciarà els propers dies una campanya de promoció, rere la premissa Sabadell et necessita, per tal de donar suport a sectors que han resultat especialment afectats per la situació generada per la Covid. La intenció és animar la ciutadania a gaudir dels serveis de la ciutat i contribuir així a reactivar sectors especialment colpejats per la crisi, com el comerç, la restauració, la cultura o l’esport.

La campanya s'incentivarà, també, a través del hashtag #ImpulsemSabadell. La iniciativa forma part del conjunt d’accions impulsades per l’Ajuntament per contribuir a la recuperació de diferents àmbits en el marc del Pla Covid-19 Mesures per a superar la crisi, aprovat pel Ple Municipal al mes de juliol.

Publicitat

Els diferents missatges de la campanya es podran veure als mupis distribuïts per tota la ciutat i també a través de vídeos que es difondran a les xarxes socials municipals. Així mateix s’han previst insercions publicitàries a diferents mitjans. Des de l’Ajuntament es convida el conjunt d’entitats i d’usuaris a fer-se ressò d’aquests missatges per tal de contribuir a la reactivació econòmica de Sabadell.

Publicitat