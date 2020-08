Els bars i restaurants, amb il·lusió que hi hagi “una mica més de festa”

Les terrasses plenes d’aquest agost podrien ser un bon senyal. I és que, malgrat que oficialment no se celebri la Festa Major de 2020, la ciutadania segur que no es queda a casa. “Encara que no sigui Festa Major, creiem que sí que es notarà”, explica Jordi Roca, president del Gremi de Restauració de Sabadell. “Sabem que serà molt menor a altres anys, però tenim la il·lusió que hi hagi una mica més de festa que fins ara”, reconeix, fet pel qual mostra una certa “esperança continguda”.

A més, dilluns 7 de setembre no deixarà de ser festiu en el calendari laboral sabadellenc. “És un dia més de festa i un dia més per obrir i treballar bé”, afegeix Roca. I posa com a exemple la Festa Major de Terrassa, que hauria tingut lloc la primera setmana de juliol. “Si no treballes, no et quedes a casa, i fas alguna cosa”. L’únic, però, que es podria contraposar és que la gent aprofiti el minipont per marxar a les segones residències o d’escapada a la platja.

Publicitat

Segons les noves restriccions de la Generalitat, bars i restaurants han de deixar d’acceptar nous clients a partir de les 24 h i han de tancar l’establiment a la 1 h. A més, el consum de tabac a les terrasses ha quedat subjecte a poder fer-ho amb almenys dos metres de distància respecte de qualsevol altre client.

Aquestes mesures són més greus per als bars musicals, que veuen pràcticament anul·lada la seva franja horària. “Estan inoperants. Però el seu tancament és polític”, lamenta Roca. “Hi ha més risc de contagiar-se al metro, al bus o a Sants Estació”. De fet, el sector de l’hostaleria encara percep molta por entre la clientela. “Les terrasses estan plenes, però els interiors estan buits”, explica gràficament.

Publicitat