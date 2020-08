Els trens per Sabadell: més pintats que mai, ja que Renfe prioritza desinfectar de Covid

És notori per a tot aquell sabadellenc que agafi la línia R4 al seu pas per Sabadell i la resta de la comarca. La major part dels trens van pintats. Segons una nota de Renfe, “l’esforç dels treballadors durant aquests mesos ha estat centrat en la neteja i desinfecció dels combois i de les instal·lacions, com per exemple polsadors de les portes, banys, passamans i cabines de conducció”.

De fet, el que sí que s’intenta rentar de seguida són les pintades que tapen les finestres, ja que poden provocar angoixa als passatgers, ja que limiten la visibilitat des de dins del comboi i disminueixen l’accés de llum natural.

Renfe també lamenta que la inutilització d’aparells d’alarma de forma indeguda “pot posar en risc la seguretat dels viatgers”. I recorda que, a vegades, les pintades al vidre de les cabines dels conductors generen retards. “I fins i tot la supressió del servei, per manca de visibilitat”, al·lega la companyia, tal com va passar amb un servei de tren des de Ripoll que no va poder arrencar perquè la cabina estava tapada.

Segons Renfe, només des del gener ja s’han registrat 500 intrusions en trens i instal·lacions de Rodalies. Aquest “vandalisme impune” suposa una despesa de més de 2 milions d’euros per reparar els danys. Segons les dades de la companyia ferroviària, els grafiters han pintat 17.366 metres quadrats de superfície sobre 230 trens, xifra que representa el 85% de la flota.

Del total de la superfície afectada, enguany només s’han pogut netejar 4.389 metres quadrats (ja que es dediquen més hores a la desinfecció de Covid).

Fira d’ARCO

No és la primera vegada que Renfe lamenta públicament els grafits als seus combois. De fet, l’any passat va realitzar una certament enginyosa acció viral, consistent a presentar una porta de tren plena de grafits dins l’exposició de la fira ARCO 2019. Renfe la va titular La obra más cara del certamen, ja que a parer seu, hauria costat 15 milions d’euros: el pressupost en neteja de grafits que la ferroviària va invertir durant el 2018.

UNERL no està d’acord amb aquest elevat pressupost: “No és cert. Em consta que als trens els posen un líquid, de manera que quan els grafiters pintin, el puguin treure més fàcil”.

