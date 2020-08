Inventen una aplicació per garantir una tornada segura a l’escola

Entrades i sortides esglaonades, control de temperatura, tests diaris, mascaretes i ràtios a partir de 20 alumnes. Aquestes són algunes de les mesures que el departament d’Educació ha anunciat en el pla d’obertura dels centres educatius. Els docents i les famílies continuen amoïnats, però, per la seguretat en la tornada a l’escola.

Enzyme Advising Group, consultora internacional en tecnologia d’innovació i intel·ligència artificial, ha creat COwin-KIDS. Es tracta d’una aplicació que monitora de manera anònima, segura i sense geolocalització el contacte dels infants i docents dins del centre. D’aquesta manera, es poden implantar mesures preventives per garantir un entorn segur d’aprenentatge.

Com funciona?

A cada alumne i empleat se li assigna un penjoll Bluetooth que ha de portar en tot moment durant la seva permanència en el centre educatiu. Aquest dispositiu registra els companys amb els quals ha estat a prop de manera continuada a menys d’1,5 metres durant 15 minuts. Quan passa això, el penjoll vibra. “Aquest és l’avís que ens indica que hauria de prendre mesures de distanciament”, explica el sabadellenc Marcus Puigdollers, director de l’oficina de Barcelona d’Enzyme Advising Group.

Els responsables del centre educatiu poden analitzar la informació del nombre de contactes de risc per adoptar mesures preventives, registrar-les en el sistema i realitzar un seguiment de la seva evolució. En cas que un alumne sigui simptomàtic podran saber de forma immediata els alumnes que han estat més exposats per minimitzar l’impacte d’haver d’enviar a tots els alumnes a casa. “Deixem molt obert el protocol que pugui decidir l’escola com a pla de contingència”, assenyala Puigdollers.

Tranquil·litat per a les famílies

Els pares podran saber en tot moment el nivell d’exposició dels seus fills amb altres companys i el sistema de notificacions els permet estar informats en temps real de les mesures de prevenció individual o col·lectiva aplicades pel centre. “Podran fer un seguiment des del nivell de la bateria del dispositiu fins amb quins grups està tenint més contacte el nostre fill o filla, que poden ser persones de la seva aula, personal docent o altres”, indica el sabadellenc. Amb aquestes dades, les famílies podran parlar amb l’escola perquè es prenguin mesures. “Es tracta que entre tots tinguem les eines per minimitzar el màxim possible els contactes”, exposa Puigdollers.

La consultora està comercialitzant COwin-KIDS entre escoles públiques i privades i també AMPAs. Precisament, les associacions de mares i pares són les més interessades en aquesta aplicació. De fet, el cost del dispositiu i de la configuració és d’uns 40 euros i l’ús de l’aplicació costa entre 3 i 5 euros al mes. “Qui s’ho planteja és per tenir tranquil·litat, tant l’escola com els pares”, constata.

